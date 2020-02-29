Хронология аннексии Крыма: как Россия забрала полуостров

20 февраля 2014 года в Крыму начались события, которые привели к аннексии. Они продолжались до 27 февраля – именно тогда ночью россияне захватили здания парламента и правительства полуострова. Параллельно на полуострове появилась группировка из кубанских казаков. Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма". В течение недели сторонники целостности Украины сопротивлялись русским.

Журналисты программы "Крым.Реалии" от "Радио Свобода" воссоздали хронологический ход событий аннексии полуострова.

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20 февраля 2014 года

В Крыму началось активное передвижение российских военных. Украинская разведка сообщила, что Россия перебросила на остров десантно-штурмовые подразделения и технику 810-й бригады.



"Зеленые человечки" в Крыму

В то время группа пророссийских депутатов парламента Крыма прилетела в Госдуму России. Председатель Верховной Рады полуострова Владимир Константинов заявил, что об отделении Крыма говорить еще рано. Однако впоследствии он сказал, что это – возможно.

Возможно. Если страна развалится. Все к этому и идет,

– заявил Владимир Константинов.

На это заявление остро отреагировал Меджлис крымскотатарского народа. Глава Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что считает это прямым подстрекательством, даже приглашением российских силовых структур в Крым.



Рефат Чубаров

21 февраля 2014 года

Из Киева в Крым вернулись крымчане, которые принимали участие в Антимайдане. Крымский центр "Партии регионов" распространил фейковую информацию о том, что на полуостров доехали не все: у Корсунь-Шевченковского Черкасской области убили нескольких мужчин. В милиции опровергли эту информацию и заявили, что среди убитых не было крымчан.

Что известно об инциденте под Корсунь-Шевченковским?20 февраля 2014 года активисты Евромайдана и местные жители остановили автобусную колонну крымских антимайдановцев, которые возвращались домой из Киева. Пассажиров автобусов вывели, провели обыск, из них некоторых избили, а также сожгли несколько автобусов.



Антимайдановцев отправили в Крым электричками. Из автобусов были также освобождены трое мужчин, сторонников Майдана, которые антимайдановцы ранее взяли в плен.



Несмотря на то, что не зафиксировано ни одной смерти от этих событий, не были опубликованы имена погибших или пропавших без вести, российские СМИ распространили фейковую информацию. В частности, они сообщили о семи убитых мужчинах, а также о жестоких пытках, которым подвергались крымчане.

В этот же день в Крыму партия "Русское единство" во главе с Сергеем Аксеновым создала формирования народного ополчения. У парламента его участники напали на крымчан, которые пришли поддержать столичный Евромайдан.



Сергей Аксенов

22 февраля 2014 года

Из столицы на полуостров вернулся крымский "Беркут". В Симферополь привезли погибших: одного "беркутовца" и двух бойцов внутренних войск. Председатель Верховной Рады Крыма назвал участников Майдана в Киеве "бандитами".

В разных городах крымчане проводили акции в поддержку Евромайдана. В частности, в Керчи на участников такого митинга напали, одного из мужчин нападавшие били ногами.

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Стало известно, что 22 февраля 2014 года в Крым тайно прибыл беглый президент Виктор Янукович. Именно в этот день Верховная Рада уже отстранила его от власти.

В 2015 году на экраны вышел пророссийский фильм "Крым. Путь на Родину", в котором воспроизведены события аннексии полуострова. В фильме также было показано интервью с президентом России. Владимир Путин рассказал, что именно в ночь с 22 на 23 февраля Путин решил оккупировать Крым.

Ситуация в Украине сложилась так, что мы были вынуждены начать работу по возвращению Крыма в состав России,

– прокомментировал президент РФ.

На ялтинском шоссе под Севастополем, а также в Верхнесадовом, на пути в Симферополь начали устанавливать противотанковые ежи.



Противотанковые ежи

23 февраля 2014 года

В Симферополе прошел митинг в память убитого первого муфтия Номана Челебиджихана, а также в поддержку демократических ценностей. На площади собрались 15 тысяч крымчан разных национальностей.

Кто такой Номан Челебиджихан?Крымскотатарский государственный деятель, один из организаторов первого Курултая, первый председатель правительства провозглашенной в 1917 году Крымской Народной Республики, первый муфтий мусульман Крыма, Литвы, Польши и Беларуси.



Номан Челебиджихан выступал за равные права всех народов, живущих в Крыму. Однако впоследствии к власти пришли большевики, которые не признавали крымскотатарское правительство. Это поставило под угрозу существование молодой Крымской Народной Республики.



В 1918 году большевики захватили власть в Симферополе, арестовали Челебиджихана и самолетом перевезли в Севастополь. 23 февраля 1918 года его расстреляли в городской тюрьме, а тело выбросили в Черное море.

Параллельно проходил и пророссийский митинг, участников которого было значительно меньше. Всех желающих записывали в отряды так называемых "ополченцев", людям показывали, как правильно собирать и разбирать автоматы.

В Севастополе на митинге участники поднятием рук проголосовали за "народного мэра" – Алексея Чалого, гражданина РФ.



Алексей Чалый

Военная разведка получила сообщение, что на аэродроме в Анапе приземлилось большое количество самолетов с военными на борту.

В этот день в Симферополь прибыли исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков и нардеп Валентин Наливайченко и выяснили, однако не заявили публично, что Янукович сбежал. Они рассказали, что встречались с руководителем крымской милиции.

24 февраля 2014 года

О своей отставке заявили глава Севастопольской администрации Владимир Яцуба и мэр Ялты Сергей Илаш.



Владимир Яцуба, Сергей Илаш / Коллаж 24 канала

Российские БТР перекрыли въезды в Севастополь. На полуостров прилетели депутаты российской Думы во главе с главой комитета по делам СНГ Леонидом Слуцким. Он рассказывал о российских паспортах для крымчан, а также про скорейшее присоединение к России после референдума.

25 февраля 2014 года

Блогер Сергей Владимирович зафиксировал, как российские военные заезжали в ялтинский санаторий.

У парламента проходил пророссийский митинг, во время которого распространяли фейки о "поезде с вооруженными бандеровцами". Более 100 человек требовали не признавать новую власть в Киеве и провести референдум по самоопределению Крыма.



Пророссийский митинг в Крыму

Власть назначила внеочередную сессию на 26 февраля 2014 года. Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что во время этого планировали принять сепаратистские решения. На следующее утро Меджлис решил провести митинг, чтобы не допустить проведения сессии, на которой могут попробовать легитимизировать аннексию полуострова.

В то время в Керчи из России начали прибывать так называемые кубанские казаки и другие "добровольцы". Они приезжали в разные города и выдавали себя за крымчан, которые поддерживали Россию.

Руководитель переправы рассказал, что было несколько волн таких пассажиров. Больше всего – именно 26 февраля 2014 года.

Переправлялись организованными группами, в обычной одежде. Однако с собой имели форму, плети,

– отметил экс-директор Керченской переправы Сергей Ходько.

Владимир Путин заявил о внеплановой проверке боеготовности войск на границе с Украиной.

Под стенами крымского парламента на призыв Меджлиса откликнулись больше 10 тысяч проукраинских крымчан.

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В то же время на площадь пришли и пророссийские силы. Сергей Аксенов, лидер партии "Русское единство" отрицает все обвинения в сепаратизме.

Мы сегодня не говорим ни о каком сепаратизме, а про Автономную Республику Крым,

– заявил пророссийский политик.

Многие правоохранителей очень быстро самоустранились и перестали разделять пророссийские и проукраинские силы. На митинге также были переодетые российские военные, кубанские казаки и подозрительные лица, которые прибегали к провокациям.



Столкновения между представителями проукраинских и пророссийских сил

В результате запланированное заседание сессии не произошло. Ночью парламент захватил вооруженный российский спецназ без опознавательных знаков.

И уже утром 26 февраля 2014 года над зданием начал висеть российский флаг.

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