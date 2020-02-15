Фейковый погром: убивали ли на самом деле крымчан под Корсунь-Шевченковским

Россия использовала инцидент под Корсунь-Шевченковским для аннексии Крыма. 20 февраля местные активисты остановили автобусную колонну крымских антимайдановцев, которые возвращались домой из Киева. Тогда крымчанам якобы угрожали, били, заставляли есть стекло, а семерых – убили. Где правда в этой истории – разбирались журналисты программы "Крым.Реалии".

Что известно об инциденте под Корсунь-Шевченковским

20 февраля 2014 года черкасские активисты остановили колонну из восьми автобусов с крымчанами. Произошло это в Черкасской области под городком Корсунь-Шевченковский.

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Эти события вошли сразу в три российских фильма. В фильме "Крым. Путь на Родину" Путин заявил, что якобы именно после инцидента в Черкасской области в Кремле решили оккупировать Крым.

Когда мы увидели вспышку крайнего национализма, было понятно, что для людей, живущих в Крыму, могут прийти очень тяжелые времена. И только тогда, я хочу подчеркнуть, появились мысли о том, что мы не можем просто так оставить людей, покинуть их в беде,

– сказал тогда Путин.

Под Корсунь-Шевченковским якобы погибли крымчане. И это подчеркивают в российском кино. Герои фильма "Корсунский погром" рассказывают как убивали украинские националисты. В ленте "Крым. Путь на Родину" автор Андрей Кондрашов даже называет точное число погибших и пропавших без вести крымчан.

С чего началась история с избиением крымчан

В разгар революции достоинства активисты Евромайдана находились на Майдане Независимости в Киеве, сторонники Януковича были под охраной Беркута в Мариинском парке, возле Верховной Рады.



Сторонники Януковича были под охраной Беркута в Мариинском парке

В Мариинском парке были и антимайдановцы, которые приехали из Крыма.

Они все были русскоязычные. Это уже говорило о том, что они были даже не из восточной Украины. Но я не помню, чтобы мы четко тогда знали, что это были крымчане,

– сказал заместитель 14-й сотни Майдана Иван Кошка.



Среди антимайданивцив были крымчане

18 февраля майдановцы 14-й сотни Майдана первыми вошли в Мариинский парк, потому что хотели контролировать периметр. Однако вступили в бой с антимайдановцами и не смогли закрепиться в Мариинке.

Был настоящий бой, это была не просто схватка. Одному из наших ребят из 15-й сотни оторвали кисть руки. Тогда бросали много гранат. Как свето-шумовых, так и осколочных,

– вспомнил Иван Кошка.

Следующие 2 дня боев в Мариинском парке не было. Но уже 20 февраля стало одним из самых трагических дней Революции достоинства. От пуль снайперов в форме спецназа Беркута погибли 48 героев Небесной Сотни.

20 февраля 2014 года крымским антимайдановцам приказали срочно покинуть Мариинский парк. Они сели в автобусы и поехали в Крым. Из Мариинского парка выехало 8 автобусов. Первые два – с бойцами внутренних войск Украины из Днепра, они сопровождали колонну. И еще 6 – с крымскими антимайдановцами.



Из Мариинского парка выехало 8 автобусов

Автобусы проехали Подгорцы, Обухов, Кагарлык и Мироновку. В Корсунь-Шевченковском автобусы остановили активисты. Сергей Репа и Александр Самойленко были на блокпосту 20 февраля 2014 года. Жители Корсунь-Шевченковского отметили, что тогда готовились к визиту автобусной колонны.

Мы ждали беркут. К нам поступила информация, что по дороге будет ехать украинский беркут,

– пояснил Сергей Рипа.

Справка: 18 февраля вблизи Мариинского парка погибло 23 майдановца. В тот же день на улице Институтской в ​​Киеве, где дежурил севастопольский беркут, погибло 5 майдановцев.

Активисты Корсунь-Шевченковского были убеждены, что через их город едут бойцы Беркута. За час до появления антимайдановской колонны активисты узнали, что в одном из автобусов заложник. Его захватили по дороге в городе Мироновка.

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