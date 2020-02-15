Фейковий погром: чи вбивали насправді кримчан під Корсунь-Шевченківським

Росія використала інцидент під Корсунь-Шевченківським для анексії Криму. 20 лютого місцеві активісти зупинили автобусну колонну кримських антимайданівців, які поверталися додому з Києва. Тоді кримчанам начебто погрожували, били, змушували їсти скло, а сімох – вбили. Де правда у цій історії – розбиралися журналісти програми "Крим.Реалії".

Що відомо про інцидент під Корсунь-Шевченківським

20 лютого 2014 року черкаські активісти зупинили колону з вісьмох автобусів з кримчанами. Сталося це у Черкаській області під містечком Корсунь-Шевченківський.

Важливо! Відновлення водопостачання у Криму може мати непередбачувані наслідки, – експерт

Ці події увійшли одразу до трьох російських фільмів. У фільмі "Крым. Путь на Родину" Путін заявив, що нібито саме після інциденту у Черкаській області у Кремлі вирішили окупувати Крим.

Коли ми побачили спалах крайнього націоналізму, було зрозуміло, що для людей, які живуть у Криму, можуть прийти дуже важкі часи. І лише тоді, я хочу наголосити, з'явилися думки про те, що ми не можемо просто так залишити людей, покинути їх у біді,

– сказав тоді Путін.

Під Корсунем-Шевченківськом нібито загинули кримчани. І на цьому наголошують у російському кіно. Герої фільму "Корсунський погром" розповідають як вбивали українські націоналісти. У стрічці "Крым. Путь на Родину" автор Андрій Кондрашов навіть називає точну кількість загиблих та зниклих безвісти кримчан.

З чого почалася історія з побиттям кримчан

У розпал Революції гідності активісти Євромайдану перебували на Майдані Незалежності у Києві, прибічники Януковича були під охороною беркуту у Маріїнському парку, що біля Верховної Ради.



Прибічники Януковича були під охороною беркуту у Маріїнському парку

У Маріїнському парку були й антимайданівці, які приїхали з Криму.

Вони усі були російськомовні. Це вже говорило про те, що вони були навіть не зі східної України. Але я не пам'ятаю, щоб ми чітко тоді знали, що це були кримчани,

– сказав заступник 14-ї сотні Майдану Іван Кішка.



Серед антимайданівців були кримчани

18 лютого майданівці 14-ї сотні Майдану першими увійшли до Маріїнського парку, бо хотіли контролювати периметр. Однак вступили у бій з антимайданівцями та не змогли закріпитися у Маріїнці.

Був справжній бік, це була не просто сутичка. Одному з наших хлопців з 15-ї сотні відірвали кисть руки. Тоді кидали багато гранат. Як світло-шумових, так і осколкових,

– згадав Іван Кішка.

Наступні 2 дні боїв у Маріїнському парку не було. Але вже 20 лютого стало одним з найтрагічніших днів Революції гідності. Від куль снайперів у формі спецпризначенців беркуту загинули 48 героїв Небесної Сотні.

20 лютого 2014 року кримським антимайданівцям наказали терміново покинути Маріїнський парк. Вони сіли в автобуси й поїхали до Криму. З Маріїнського парку виїхали 8 автобусів. Перші два – з бійцями внутрішніх військ України з Дніпра, вони супроводжували колону. І ще 6 – з кримськими антимайданівцями.



З Маріїнського парку виїхали 8 автобусів

Автобусу проїхали Підгірці, Обухів, Кагарлик і Миронівку. У Корсуні-Шевченківському автобуси зупинили активісти. Сергій Ріпа й Олександр Самойленко були на блокпості 20 лютого 2014 року. Жителі Корсунь-Шевченківського зазначили, що тоді готувалися до візиту автобусної колони.

Ми чекали беркут. До нас надійшла інформація, що дорогою їхатиме український беркут,

– пояснив Сергій Ріпа.

Довідка: 18 лютого поблизу Маріїнського парку загинуло 23 майданівців. Того ж дня на вулиці Інститутській у Києві, де чергував севастопольський беркут, загинули 5 майданівців.

Активісти Корсунь-Шевченківського були переконані, що через їхнє місто їдуть бійці беркуту. За годину до появи антимайданівської колони активісти дізналися, що в одному з автобусів заручник. Його захопили дорогою у містечку Миронівка.

Більше – дивіться у програмі.