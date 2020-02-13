Возобновление водоснабжения в Крыму может иметь непредсказуемые последствия, – эксперт
Возвращение Северо-Крымского канала в эксплуатацию может иметь совсем неожиданные последствия для экосистемы полуострова. Так, в результате неожиданного появления большого количества воды в Крыму может даже поменяться климат.
Кроме политической составляющей, вопрос возврата воды в аннексированный Россией Крым, имеет ряд других проблемных составляющих. Об этом рассказал эколог Максим Сорока в комментарии "Апострофу".
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Переброска больших объемов воды – это искусственный элемент в экосистеме. Последние экологические теории вообще говорят, что перенос больших объемов природных ресурсов из одной экосистемы в другую имеет негативные последствия,
– подчеркнул он.
По словам эколога, эти последствия можно разделить на 4 типа:
- Первый – связан с изменением водного баланса на территории, с которой перебрасывают воду.
Правда, в этом случае волноваться нечего, ведь в нижнем бассейне Днепра – нормальный водный баланс, достаточно воды в водохранилищах. Поэтому есть определенный объем, который можно перебросить.
- Вторая категория проблем – состояние водного баланса на территории, на которую пускают воду.
"Экосистема была изначально предназначена для определенного водного баланса. Если там водный режим рек – 300-400 миллиметров, а мы перекидываем туда массу воды, – это приводит к тому, что меняется экосистема", – пояснил Сорока.
Яркий пример этому – конец 1960-х – начало 1970-х годов, когда Украина начала интенсивно орошать южные регионы. Тогда из-за большого количества воды были разрушены крупные экосистемы степей.
- Третий фактор – инвазивный (проникающий – 24 канал). Дело в том, что речь идет о переброске не только воды, но и микрофлоры, бактерий, водорослей и тому подобное. И это несет риск переселения отдельных видов растений и животных за пределы их естественной сферы существования.
- Четвертый фактор – локальное изменение климата, возникающее из-за появления больших объемов воды.
"Наиболее яркий пример – Каховское водохранилище. Накопление больших объемов воды привело к тому, что на территориях рядом с ним всегда немного теплее и повышенная влажность", – объясняет эколог.
Почему вопрос поставки воды в Крым сейчас активно обсуждается:
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки прекратили.
- Кризис с водой на полуострове начался летом 2018 года, так как Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
- Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленными и неплодородными.
- В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.