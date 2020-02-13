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      Возобновление водоснабжения в Крыму может иметь непредсказуемые последствия, – эксперт

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      Засуха в Крыму / politeka.net

      Возвращение Северо-Крымского канала в эксплуатацию может иметь совсем неожиданные последствия для экосистемы полуострова. Так, в результате неожиданного появления большого количества воды в Крыму может даже поменяться климат.

      Кроме политической составляющей, вопрос возврата воды в аннексированный Россией Крым, имеет ряд других проблемных составляющих. Об этом рассказал эколог Максим Сорока в комментарии "Апострофу".

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      Переброска больших объемов воды – это искусственный элемент в экосистеме. Последние экологические теории вообще говорят, что перенос больших объемов природных ресурсов из одной экосистемы в другую имеет негативные последствия,
      – подчеркнул он.

      По словам эколога, эти последствия можно разделить на 4 типа:

      • Первый – связан с изменением водного баланса на территории, с которой перебрасывают воду.

        Правда, в этом случае волноваться нечего, ведь в нижнем бассейне Днепра – нормальный водный баланс, достаточно воды в водохранилищах. Поэтому есть определенный объем, который можно перебросить.
         
      • Вторая категория проблем – состояние водного баланса на территории, на которую пускают воду.

        "Экосистема была изначально предназначена для определенного водного баланса. Если там водный режим рек – 300-400 миллиметров, а мы перекидываем туда массу воды, – это приводит к тому, что меняется экосистема", – пояснил Сорока.

        Яркий пример этому – конец 1960-х – начало 1970-х годов, когда Украина начала интенсивно орошать южные регионы. Тогда из-за большого количества воды были разрушены крупные экосистемы степей.
         
      • Третий фактор – инвазивный (проникающий – 24 канал). Дело в том, что речь идет о переброске не только воды, но и микрофлоры, бактерий, водорослей и тому подобное. И это несет риск переселения отдельных видов растений и животных за пределы их естественной сферы существования.
         
      • Четвертый фактор – локальное изменение климата, возникающее из-за появления больших объемов воды.

        "Наиболее яркий пример – Каховское водохранилище. Накопление больших объемов воды привело к тому, что на территориях рядом с ним всегда немного теплее и повышенная влажность", – объясняет эколог.

      Почему вопрос поставки воды в Крым сейчас активно обсуждается:

      • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки прекратили.
      • Кризис с водой на полуострове начался летом 2018 года, так как Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
      • Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленными и неплодородными.
      • В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Экология Вода в Крыму
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