Возобновление водоснабжения в Крыму может иметь непредсказуемые последствия, – эксперт

Возвращение Северо-Крымского канала в эксплуатацию может иметь совсем неожиданные последствия для экосистемы полуострова. Так, в результате неожиданного появления большого количества воды в Крыму может даже поменяться климат.

Кроме политической составляющей, вопрос возврата воды в аннексированный Россией Крым, имеет ряд других проблемных составляющих. Об этом рассказал эколог Максим Сорока в комментарии "Апострофу".

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Переброска больших объемов воды – это искусственный элемент в экосистеме. Последние экологические теории вообще говорят, что перенос больших объемов природных ресурсов из одной экосистемы в другую имеет негативные последствия,

– подчеркнул он.

По словам эколога, эти последствия можно разделить на 4 типа:

Первый – связан с изменением водного баланса на территории, с которой перебрасывают воду.



Правда, в этом случае волноваться нечего, ведь в нижнем бассейне Днепра – нормальный водный баланс, достаточно воды в водохранилищах. Поэтому есть определенный объем, который можно перебросить.



– связан с изменением водного баланса на территории, с которой перебрасывают воду. Правда, в этом случае волноваться нечего, ведь в нижнем бассейне Днепра – нормальный водный баланс, достаточно воды в водохранилищах. Поэтому есть определенный объем, который можно перебросить. Вторая категория проблем – состояние водного баланса на территории, на которую пускают воду.



"Экосистема была изначально предназначена для определенного водного баланса. Если там водный режим рек – 300-400 миллиметров, а мы перекидываем туда массу воды, – это приводит к тому, что меняется экосистема", – пояснил Сорока.



Яркий пример этому – конец 1960-х – начало 1970-х годов, когда Украина начала интенсивно орошать южные регионы. Тогда из-за большого количества воды были разрушены крупные экосистемы степей.



– состояние водного баланса на территории, на которую пускают воду. "Экосистема была изначально предназначена для определенного водного баланса. Если там водный режим рек – 300-400 миллиметров, а мы перекидываем туда массу воды, – это приводит к тому, что меняется экосистема", – пояснил Сорока. Яркий пример этому – конец 1960-х – начало 1970-х годов, когда Украина начала интенсивно орошать южные регионы. Тогда из-за большого количества воды были разрушены крупные экосистемы степей. Третий фактор – инвазивный (проникающий – 24 канал). Дело в том, что речь идет о переброске не только воды, но и микрофлоры, бактерий, водорослей и тому подобное. И это несет риск переселения отдельных видов растений и животных за пределы их естественной сферы существования.



– инвазивный (проникающий – 24 канал). Дело в том, что речь идет о переброске не только воды, но и микрофлоры, бактерий, водорослей и тому подобное. И это несет риск переселения отдельных видов растений и животных за пределы их естественной сферы существования. Четвертый фактор – локальное изменение климата, возникающее из-за появления больших объемов воды.



"Наиболее яркий пример – Каховское водохранилище. Накопление больших объемов воды привело к тому, что на территориях рядом с ним всегда немного теплее и повышенная влажность", – объясняет эколог.

Почему вопрос поставки воды в Крым сейчас активно обсуждается: