Хронологія анексії Криму: як Росія забрала півострів

20 лютого 2014 року у Криму розпочалися події, які призвели до анексії. Вони тривали до 27 лютого – саме тоді вночі росіяни захопили будівлі парламенту та уряду півострову. Паралельно на півострові з'явилося угруповання з кубанських казаків. Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму". Протягом тижня прибічники цілісності України чинили спротив росіянам.

Журналісти програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свобода" відтворили хронологічний перебіг подій анексії півострову.

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20 лютого 2014 року

У Криму розпочалося активне пересування російських військових. Українська розвідка повідомила, що Росія перекинула на півострів десантно-штурмові підрозділи і техніку 810-ї бригади.



"Зелені чоловічки" в Криму

В той час група проросійських депутатів парламенту Криму прилетіла в Держдуму Росії. Голова Верховної Ради півострову Володимир Константинов заявив, що про відокремлення Криму говорити ще рано. Однак згодом він сказав, що це – можливо.

Можливо. Якщо країна розвалиться. Все до цього і йде,

– заявив Володимир Константинов.

На цю заяву гостро відреагував Меджліс кримськотатарського народу. Глава Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що вважає це прямим підбурюванням, навіть, запрошенням російських силових структур у Крим.



Рефат Чубаров

21 лютого 2014 року

З Києва до Криму повернулися кримчани, які брали участь в Антимайдані. Кримський осередок "Партії регіонів" розповсюдив фейкову інформацію про те, що на півострів доїхали не всі: біля Корсунь-Шевченківського Черкаської області вбили кількох чоловіків. У міліції спростували цю інформацію, і заявили, що серед убитих не було кримчан.

Що відомо про інцидент під Корсунь-Шевченківським?20 лютого 2014 року активісти Євромайдану та місцеві жителі зупинили автобусну колону кримських антимайданівців, які поверталися додому з Києва. Пасажирів автобусів вивели, провели обшук, з них деяких побили, а також спалили декілька автобусів.



Антимайданівців відправили до Криму електричками. З автобусів було також звільнено трьох чоловіків, прихильників Майдану, яких антимайданівців раніше взяли в полон.



Попри те, що не зафіксовано жодної смерті внаслідок цих подій, не були опубліковані імена загиблих чи зниклих безвісти, російські ЗМІ поширили фейкову інформацію. Зокрема, вони повідомили про сімох вбитих чоловіків, а також про жорстокі тортури, яких зазнали кримчани.

Цього ж дня в Криму партія "Руська єдність" на чолі з Сергієм Аксьоновим створили формування народного ополчення. Біля парламенту його учасники напали на кримчан, які прийшли підтримати столичний Євромайдан.



Сергій Аксьонов

22 лютого 2014 року

Зі столиці на півострів повернувся кримський "Беркут". До Сімферополя привезли загиблих: одного "беркутівця" та двох бійців внутрішніх військ. Голова Верховної Ради Криму назвав учасників Майдану в Києві "бандитами".

У різних містах кримчани проводили акції на підтримку Євромайдану. Зокрема, в Керчі на учасників такого мітингу напали, одного з чоловіків нападники били ногами.

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Стало відомо, що 22 лютого 2014 до Криму таємно прибув президент-утікач Віктор Янукович. Саме цього дня Верховна Рада вже відсторонила його від влади.

У 2015 році на екрани вийшов проросійський фільм "Крим. Шлях на Батьківщину", в якому відтворено події анексії півострову. У стрічці також було показано інтерв'ю з президентом Росії. Володимир Путін розповів, що саме в ніч з 22 на 23 лютого Путін вирішив окупувати Крим.

Ситуація в Україні склалася так, що ми були змушені почати роботу з повернення Криму до складу Росії,

– прокоментував президент РФ.

На ялтинському шосе під Севастополем, а також у Верхньосадовому, на шляху до Сімферополя почали встановлювати протитанкові їжаки.



Протитанкові їжаки

23 лютого 2014 року

У Сімферополі пройшов мітинг у пам'ять вбитого першого муфтія Номана Челебіджіхана, а також на підтримку демократичних цінностей. На площі зібралися 15 тисяч кримчан різних національностей.

Хто такий Номан Челебіджіхан?Кримськотатарський державний діяч, один з організаторів першого Курултаю, перший голова уряду проголошеної в 1917 році Кримської Народної Республіки, перший муфтій мусульман Криму, Литви, Польщі і Білорусі.



Номан Челебіджіхан виступав за рівні права всіх народів, що живуть у Криму. Однак згодом до влади прийшли більшовики, які не визнавали кримськотатарський уряд. Це поставило під загрозу існування молодої Кримської Народної Республіки.



У 1918 році більшовики захопили владу в Сімферополі, заарештували Челебіджіхана і літаком перевезли у Севастополь. 23 лютого 1918 його розстріляли у міській в'язниці, а тіло викинули в Чорне море.

Паралельно проходив і проросійський мітинг, учасників якого було значно менше. Всіх охочих записували в загони так званих "ополченців", людям показували, як правильно збирати і розбирати автомати.

У Севастополі на мітингу учасники підняттям рук проголосували за "народного мера" – Олексія Чалого, громадянина РФ.



Олексій Чалий

Військова розвідка отримала повідомлення, що на аеродромі в Анапі приземлилася велика кількість літаків з військовими на борту.

Цього дня до Сімферополя прибули виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков та нардеп Валентин Наливайченко з'ясували, однак не заявили публічно, що Янукович утік. Вони розповіли, що зустрічалися з керівником кримської міліції.

24 лютого 2014 року

Про свою відставку заявили глава Севастопольської адміністрації Володимир Яцуба та мер Ялти Сергій Ілаш.



Володимир Яцуба, Сергій Ілаш / Колаж 24 каналу

Російські БТР перекрили в'їзди до Севастополя. На півострів прилетіли депутати російської Думи на чолі з главою комітету у справах СНД Леонідом Слуцьким. Він розповідав про російські паспорти для кримчан, а також – швидке приєднання до Росії після референдуму.

25 лютого 2014 року

Блогер Сергій Володимирович зафіксував, як російські військові заїжджали в ялтинський санаторій.

Біля парламенту проходив проросійський мітинг, під час якого розповсюджували фейки про "поїзд з озброєними бандерівцями". Понад 100 людей вимагали не визнавати нову владу в Києві, і провести референдум щодо самовизначення Криму.



Проросійський мітинг у Криму

Влада призначила позачергову сесію на 26 лютого 2014 року. Глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що під час цього планували ухвалити сепаратистські рішення. Наступного ранку Меджліс вирішив провести мітинг, щоб не допустити проведення сесії, на якій можуть спробувати легітимізувати анексію півострова.

В той час до Керчі з Росії почали прибувати так звані кубанські казаки та інші "добровольці". Вони приїжджали в різні міста і видавали себе за кримчан, які підтримували Росію.

Керівник переправи розповів, що було кілька хвиль таких пасажирів. Найбільше – саме 26 лютого 2014 року.

Переправлялись організованими групами, у звичайному одязі. Однак із собою мали форму, нагайки,

– зазначив ексдиректор Керченської переправи Сергій Ходько.

Володимир Путін заявив про позапланову перевірку боєготовності військ на кордоні з Україною.

Під стінами кримського парламенту на заклик Меджлісу відгукнулися більше, ніж 10 тисяч проукраїнських кримчан.

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Водночас на площу прийшли і проросійські сили. Сергій Аксьонов, лідер партії "Російська єдність" заперечив усі закиди в сепаратизмі.

Ми сьогодні не говоримо ні про який сепаратизм, а про Автономну Республіку Крим,

– заявив проросійський політик.

Чимало правоохоронців дуже швидко самоусунулися, і перестали розділяти проросійські та проукраїнські сили. На мітингу також були переодягнені російські військові, кубанські казаки та підозрілі особи, які вдавалися до провокацій.



Сутички між представниками проукраїнських та проросійських сил

Внаслідок цього заплановане засідання сесії не відбулося. Вночі парламент захопив озброєний російський спецназ без розпізнавальних знаків.

І вже вранці 26 лютого 2014 року над будівлею почав висіти російський прапор.

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