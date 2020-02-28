Прокуратура повідомила про підозру "козачому отаману", який захоплював Верховну Раду Криму

Прокуратура АР Криму оголосила про підозру так званому "кримському отаману" та учаснику "самооборони Криму" Сергію Юрченку. Він очолював підрозділ "козаків" та допомагав розганяти проукраїнських активістів під час мітингів.

Окрім того, Юрченко брав активну участь у захопленні Верховної Ради Криму. Про це інформує прокуратура АР Крим та Нацполіція Криму.

Думка: Росія мріє зробити з Кримом те ж, що й зі Східною Пруссією, – віцеадмірал ВМС Тарасов

Окрім нього, про підозру повідомили ще одному бойовику – учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".

Під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року, підозрювані разом з іншими "самооборонівцями" брали участь у розгоні та затриманні проукраїнських активістів, а також захопленні будівлі Верховної Ради Криму,

– повідомляють у прокуратурі.

Окрім того, "козачий отаман"здійснював блокування та захоплення адміністративних будівель Сімферополя та військових частин. Внаслідок цього "козаки" заволоділи кімнатою зброї.



Підозрюваний "отаман"/ фото Нацполіції

Наразі цих підозрюваних оголосили у розшук. Їм інкримінують створення на території Криму незаконних збройних формувань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.



"Отаман" і "самооборонівець Севастополя"/ фото Нацполіції

Довідка: 23 квітня 2014 року СБУ затримала Юрченка під час виїзду з Криму. Як з'ясувалося, його підозрювали у державній зраді. Санкція статті передбачала від 10 до 15 років позбавлення волі.



Вже через місяць Юрченка разом з одним з лідерів підтримуваних Росією озброєних бойовиків на Донбасі Павлом Губарєвим обміняли на 3 офіцерів українського спецпідрозділу "Альфа", захоплених в полон бойовиками у Краматорську.



Водночас, кримські ЗМІ писали, що звільнення Юрченка відбулося за сприяння російських депутатів і Благочинного Севастопольського округу УПЦ Московського патріархату.

Як захопили Верховну Раду Криму: