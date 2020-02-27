Росія мріє зробити з Кримом те ж, що й зі Східною Пруссією, – віцеадмірал ВМС Тарасов

Українців у Криму виживають. На окупований півострів відправляють росіян, а українців змушують покидати Крим, залишати й виїжджати на підконтрольну державі територію.

Все, що відбувається на анексованому півострові взагалі нагадує ситуацію зі Східною Пруссією. Так вважає перший заступник командувача Військово-морських сил України Андрій Тарасов. Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

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Вони (російські окупанти – 24 канал) змушують українців залишати, виїжджати на підконтрольну територію – вони їхні місця заповнюють вихідцями з Росії. І це така політика, заздалегідь спланована росіянами, яку вони послідовно реалізують для того, щоб змінити склад населення Криму. Вони мріють зробити з Кримом так, як зробили зі Східної Пруссії Калінінградську область,

– пояснив він.

Як відбувалася анексія

Віцеадмірал також пригадав, як відбувалась анексія Криму. За його словами, наприкінці березня – на початку квітня 2014 року у різних місцях Севастополя вже були захоплені кораблі, та попри це екіпажі щоранку шикувалися.

А місцеві бабки, які пам’ятають свою молодість совєцьку, вони здавали в міліцію (військових – 24 канал)... І треба було організовано звідти піти. Ми почали виходити, коли отримали наказ. Кожен день працював проти нас, ми отримали наказ 3 березня і 4 березня була перша колона,

– розповів Тарасов.

Військовий каже, що це була колона Академії військово-морських сил. Тобто першими на виїзд з півострова відправили курсантів. Росіяни ж цих хлопців по декілька годин тримали на адмінмежі, "вивертали все, відбирали ноутбуки, провели через знущання і приниження".

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Водночас, велику підтримку і допомогу у Криму військовим надавали волонтери та кримські татари. Серед них був і Олег Сенцов. Тоді ще не взятий у російський полон український режисер допомагав організувати виїзд військових із Криму. Пригадав Тарасов і підтримку медійну, каже, що вона була дуже важлива в повній ізоляції, яку влаштувала Росія у Криму.

Віцеадмірал додав, що особливу вину відчуває перед кримськими татарами. Саме вони організовували перші мітинги на підтримку України на півострові, чинили спротив російським окупантам.

Майбутнє Криму

Однак Тарасов упевнений: Україна обов’язково поверне Крим. Серед комплексу різних методів має бути і військова складова.

Над цим треба працювати, і це не значить, що ми будемо силовим методом його захоплювати. Ні, ми повинні зробити цілий комплекс методів. Але, чому відбулася агресія Російської Федерації? Тому що ми спонукали Росію своєю слабкістю,

– вважає віцеадмірал.

Довідка: Віцеадмірал ВМС Андрій Тарасов прожив у Криму 20 років. Про пережиту анексію каже так: "Я багато втратив у Криму, практично втратив цілий світ, я там 20 років жив, і всі там – багато знайомих".

Що відомо про анексію Криму: