19:15
27 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лавров нахамив журналістам. Путін змінює імідж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 лютого
      Вєсті.UA: Велике повернення Тігіпка. Нова витівка Бужанського
      Вєсті.UA
      19:07, 26 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НОВІ САНЖАРИ

      Росія мріє зробити з Кримом те ж, що й зі Східною Пруссією, – віцеадмірал ВМС Тарасов

      -
      Віцеадмірал Тарасов / пресцентр МВС України

      Українців у Криму виживають. На окупований півострів відправляють росіян, а українців змушують покидати Крим, залишати й виїжджати на підконтрольну державі територію.

      Все, що відбувається на анексованому півострові взагалі нагадує ситуацію зі Східною Пруссією. Так вважає перший заступник командувача Військово-морських сил України Андрій Тарасов. Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

      Актуально: Зеленський розлютив Росію Днем спротиву Криму окупації

      Вони (російські окупанти – 24 канал) змушують українців залишати, виїжджати на підконтрольну територію – вони їхні місця заповнюють вихідцями з Росії. І це така політика, заздалегідь спланована росіянами, яку вони послідовно реалізують для того, щоб змінити склад населення Криму. Вони мріють зробити з Кримом так, як зробили зі Східної Пруссії Калінінградську область,
      – пояснив він.

      Як відбувалася анексія

      Віцеадмірал також пригадав, як відбувалась анексія Криму. За його словами, наприкінці березня – на початку квітня 2014 року у різних місцях Севастополя вже були захоплені кораблі, та попри це екіпажі щоранку шикувалися.

      А місцеві бабки, які пам’ятають свою молодість совєцьку, вони здавали в міліцію (військових – 24 канал)... І треба було організовано звідти піти. Ми почали виходити, коли отримали наказ. Кожен день працював проти нас, ми отримали наказ 3 березня і 4 березня була перша колона,
      – розповів Тарасов.

      Військовий каже, що це була колона Академії військово-морських сил. Тобто першими на виїзд з півострова відправили курсантів. Росіяни ж цих хлопців по декілька годин тримали на адмінмежі, "вивертали все, відбирали ноутбуки, провели через знущання і приниження".

      Це цікаво: Розкол в сім'ях і протести, – Сенцов розповів про перші дні окупації Криму

      Водночас, велику підтримку і допомогу у Криму військовим надавали волонтери та кримські татари. Серед них був і Олег Сенцов. Тоді ще не взятий у російський полон український режисер допомагав організувати виїзд військових із Криму. Пригадав Тарасов і підтримку медійну, каже, що вона була дуже важлива в повній ізоляції, яку влаштувала Росія у Криму.

      Віцеадмірал додав, що особливу вину відчуває перед кримськими татарами. Саме вони організовували перші мітинги на підтримку України на півострові, чинили спротив російським окупантам.

      Майбутнє Криму

      Однак Тарасов упевнений: Україна обов’язково поверне Крим. Серед комплексу різних методів має бути і військова складова.

      Над цим треба працювати, і це не значить, що ми будемо силовим методом його захоплювати. Ні, ми повинні зробити цілий комплекс методів. Але, чому відбулася агресія Російської Федерації? Тому що ми спонукали Росію своєю слабкістю,
      – вважає віцеадмірал.

      Довідка: Віцеадмірал ВМС Андрій Тарасов прожив у Криму 20 років. Про пережиту анексію каже так: "Я багато втратив у Криму, практично втратив цілий світ, я там 20 років жив, і всі там – багато знайомих".

      Що відомо про анексію Криму: 

      • Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками".
      • Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів та створили так звані загони "самооборони Криму". Ці люди мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".
      • 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію за цей акт агресії наклали суворі економічні санкції.
      • РФ на території Криму продовжує свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.
      У Польщі спростували інформацію про зараження коронавірусом: фото
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Збройні сили України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:20 Нємцов – виняток для сучасної Росії
      Світові Медіа
      сьогодні , 15:00 Коронавірус позитивно вплине на здоров'я українських реформ
      Сергій Фурса
      сьогодні , 14:02 Чи впливає коронавірус на Україну?
      сьогодні , 14:04 Як використовують мову ворожнечі посіпаки Януковича
      Антон Голобородько
      сьогодні , 12:40 Тігіпко якщо стане прем'єром, то не останнім, – інтерв'ю з керівником групи "Рейтинг"
      Сергій Лещенко
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук