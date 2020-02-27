19:28
27 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лавров нахамил журналистам. Путин меняет имидж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 февраля
      Вести.UA: Большое возвращение Тигипко. Новая затея Бужанского
      Вєсті.UA
      19:19, 26 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Россия мечтает сделать с Крымом то же, что и с Восточной Пруссией, – вице-адмирал ВМС Тарасов

      - Читати новину українською

      Украинцев в Крыму выживают. На оккупированный полуостров отправляют россиян, а украинцев заставляют покидать Крым, оставлять и выезжать на подконтрольную государству территорию.

      Все, що відбувається на анексованому півострові взагалі нагадує ситуацію зі Східною Пруссією. Так вважає перший заступник командувача Військово-морських сил України Андрій Тарасов. Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

      Актуально: Зеленський розлютив Росію Днем спротиву Криму окупації

      Вони (російські окупанти – 24 канал) змушують українців залишати, виїжджати на підконтрольну територію – вони їхні місця заповнюють вихідцями з Росії. І це така політика, заздалегідь спланована росіянами, яку вони послідовно реалізують для того, щоб змінити склад населення Криму. Вони мріють зробити з Кримом так, як зробили зі Східної Пруссії Калінінградську область,
      – пояснив він.

      Як відбувалася анексія

      Віцеадмірал також пригадав, як відбувалась анексія Криму. За його словами, наприкінці березня – на початку квітня 2014 року у різних місцях Севастополя вже були захоплені кораблі, та попри це екіпажі щоранку шикувалися.

      А місцеві бабки, які пам’ятають свою молодість совєцьку, вони здавали в міліцію (військових – 24 канал)... І треба було організовано звідти піти. Ми почали виходити, коли отримали наказ. Кожен день працював проти нас, ми отримали наказ 3 березня і 4 березня була перша колона,
      – розповів Тарасов.

      Військовий каже, що це була колона Академії військово-морських сил. Тобто першими на виїзд з півострова відправили курсантів. Росіяни ж цих хлопців по декілька годин тримали на адмінмежі, "вивертали все, відбирали ноутбуки, провели через знущання і приниження".

      Це цікаво: Розкол в сім'ях і протести, – Сенцов розповів про перші дні окупації Криму

      Водночас, велику підтримку і допомогу у Криму військовим надавали волонтери та кримські татари. Серед них був і Олег Сенцов. Тоді ще не взятий у російський полон український режисер допомагав організувати виїзд військових із Криму. Пригадав Тарасов і підтримку медійну, каже, що вона була дуже важлива в повній ізоляції, яку влаштувала Росія у Криму.

      Віцеадмірал додав, що особливу вину відчуває перед кримськими татарами. Саме вони організовували перші мітинги на підтримку України на півострові, чинили спротив російським окупантам.

      Майбутнє Криму

      Однак Тарасов упевнений: Україна обов’язково поверне Крим. Серед комплексу різних методів має бути і військова складова.

      Над цим треба працювати, і це не значить, що ми будемо силовим методом його захоплювати. Ні, ми повинні зробити цілий комплекс методів. Але, чому відбулася агресія Російської Федерації? Тому що ми спонукали Росію своєю слабкістю,
      – вважає віцеадмірал.

      Довідка: Віцеадмірал ВМС Андрій Тарасов прожив у Криму 20 років. Про пережиту анексію каже так: "Я багато втратив у Криму, практично втратив цілий світ, я там 20 років жив, і всі там – багато знайомих".

      Що відомо про анексію Криму: 

      • Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками".
      • Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів та створили так звані загони "самооборони Криму". Ці люди мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".
      • 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію за цей акт агресії наклали суворі економічні санкції.
      • РФ на території Криму продовжує свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.
      Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:20 Немцов – исключение для современной России
      Світові Медіа
      сегодня , 15:00 Коронавирус положительно повлияет на здоровье украинских реформ
      Сергій Фурса
      сегодня , 14:03 Влияет ли коронавирус на Украину?
      сегодня , 14:04 Как используют язык вражды приспешники Януковича
      Антон Голобородько
      сегодня , 12:40 Тигипко, если станет премьером, то не последним: интервью с руководителем группы "Рейтинг"
      Сергій Лещенко
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук