Зеленский разозлил Россию Днем сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский разозлил российскую власть тем, что установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

О недовольстве российских властей поступком Зеленского пишет The Times. Издание процитировало слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что в Кремле "категорически не согласны с этой формулировкой Зеленского, полагая, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма".

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Издание привело и реакцию депутата Госдумы России Леонида Слуцкого, который обвинил Зеленского в популизме.

"Такой своеобразный яркий пиар-ход, рассчитанный, скорее всего, также на получение похвалы и одобрение со стороны западных кураторов Киева", – заявил российский депутат, добавив, что "Крым никто не оккупировал".

Что известно о Дне сопротивления русской оккупации Крыма

Зеленский подписал указ, по которому 26 февраля стало Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Ведь именно в этот день 6 лет назад перед зданием Верховной Рады Крыма граждане Украины устроили митинг в поддержку территориальной целостности государства.

Своим указом Зеленский чтит мужество и героизм граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму. Речь идет о крымских татарах, украинцах и представителях других национальностей.