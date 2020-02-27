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      Зеленський розлютив Росію Днем спротиву Криму окупації

      -
      Зеленський розлютив Росію Днем спротиву Криму окупації

      Президент України Володимир Зеленський розлютив російську владу тим, що встановив 26 лютого Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

      Про невдоволення російської влади вчинком Зеленського пише The Times. Видання процитувало слова речника президента Росії Дмитра Пєскова, який заявив, що в Кремлі "категорично не згодні з цим формулюванням Зеленського, вважаючи, що це жодним чином не відповідає дійсному стану справ навколо Криму".

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      Видання навело і реакцію депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького, який звинуватив Зеленського в популізмі.

      "Такий своєрідний яскравий піар-хід, розрахований, найімовірніше, також на отримання похвали і схвалення з боку західних кураторів Києва", – заявив російський депутат, додавши, що "Крим ніхто не окупував".

      Що відомо про День спротиву Криму російській окупації

      Зеленський підписав указ, за яким 26 лютого стало Днем спротиву Криму російській окупації. Адже саме в цей день 6 років тому перед будівлею Верховної Ради Криму громадяни України влаштували мітинг на підтримку територіальної цілісності держави.

      Своїм указом Зеленський вшановує мужність і героїзм громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму. Мовиться про кримських татар, українців і представників інших національностей.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Новини політики Україна – Росія Володимир Зеленський Новини України
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