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      26 лютого офіційно визнали Днем спротиву Криму російській окупації

      - Читать новость на русском
      26 лютого офіційно визнали Днем спротиву Криму російській окупації / vgolos.com.ua

      Володимир Зеленський підпише указ, за яким 26 лютого стане Днем спротиву Криму російській окупації. Адже саме в цей день 6 років тому перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України.

      Про офіційне визнання 26 лютого у Києві на Форумі "Age of Crimea" (Час Криму) заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

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      Володимир Зеленський підпише указ, за яким 26 лютого стане Днем спротиву Криму російській окупації,
      – зазначив Джемільєв.

      Його слова підтвердив і сам президент. За словами Джемільєва, документ Зеленському запропонували 150 нардепів майже всіх політичних фракцій, за винятком однієї – проросійської.

      Джемільєв зазначив, що опір кримськотатарського народу тривав і до 26 лютого 2014 року, триває й після. "Опір чинився раніше, не зважаючи на жорстокий терор окупанта, триває і досі. Однак у 2014 році цей опір був піком спротиву кримських татар окупантам", – пояснив політик.

      Підписання такого документу, за словами лідера кримських татар, має велике значення як для всієї України, так і для жителів Криму.

      Що відомо про мітинг 26 лютого 2014 року

      • Взимку 2014 року поблизу будівлі Верховної Ради Криму пройшов багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів. Вони вийшли на підтримку територіальної цілісності України. Їм протистояли прихильники входження півострову до складу Російської Федерації, яких очолював лідер руху "Руська єдність" Сергій Аксьонов.
      • Під час акції між її учасниками почалися сутички, які перейшли в масові зіткнення. Пізніше стало відомо про смерть двох проросійських активістів. Через рік Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу по організації масових заворушень. Почалися перші арешти.
      • На лаві підсудних опинилися лише представники кримськотатарського народу, а потерпілі — лише представники російськомовного населення Криму.

      Протести у Криму 26 лютого 2014 року: дивіться відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Анексія Криму Новини Криму Володимир Зеленський Новини України Новини політики Мустафа Джемілєв
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