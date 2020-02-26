Крим не стане ціною для миру на Донбасі, – Зеленський

Наразі зусилля України спрямовані на те, щоб припинити війну на Донбасі і смерті українських воїнів. Однак Крим не може стати ціною за мир в Україні.

Повернення Криму – безспірна частина нашої національної ідеї. Про це сказав Володимир Зеленський під час свого виступу на форумі Age of Crimea 2020.

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"Тиждень складається із семи днів, планета Земля – кругла, а Крим – це Україна. Наше суспільство може сперечатись щодо дуже багатьох питань. Але це не викликає жодних сварок чи сумнівів, тут українці на 100 відсотків єдині", – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що влада зробить усе, аби "над Кримом знову замайорів український прапор".

Сьогодні ми робимо все можливе, аби припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня наших найкращих українців, на це направленні всі наші зусилля. Та це не означає, що Крим знімається з повістки чи може стати ціною для миру на Донбасі, миру в Україні,

– сказав глава держави.

Важливо. Володимир Зеленський підпише указ, за яким 26 лютого стане Днем спротиву Криму російській окупації. Адже саме в цей день 6 років тому перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Рада національної безпеки України має декілька "кейсів" щодо повернення тимчасово окупованого Росією Криму. Деталей наразі не озвучують. тому що робота над ними триває.