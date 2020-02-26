11:19
26 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 25 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      Крим не стане ціною для миру на Донбасі, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Зробимо все, щоб над Кримом замайорів український прапор, – Зеленський / Getty images

      Наразі зусилля України спрямовані на те, щоб припинити війну на Донбасі і смерті українських воїнів. Однак Крим не може стати ціною за мир в Україні.

      Повернення Криму – безспірна частина нашої національної ідеї. Про це сказав Володимир Зеленський під час свого виступу на форумі Age of Crimea 2020.

      Цікаво: Американський дипломат відповів, чи зможе Україна повернути Крим

      "Тиждень складається із семи днів, планета Земля – кругла, а Крим – це Україна. Наше суспільство може сперечатись щодо дуже багатьох питань. Але це не викликає жодних сварок чи сумнівів, тут українці на 100 відсотків єдині", – наголосив президент.

      Зеленський наголосив, що влада зробить усе, аби "над Кримом знову замайорів український прапор".

      Сьогодні ми робимо все можливе, аби припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня наших найкращих українців, на це направленні всі наші зусилля. Та це не означає, що Крим знімається з повістки чи може стати ціною для миру на Донбасі, миру в Україні,
      – сказав глава держави. 

      Важливо. Володимир Зеленський підпише указ, за яким 26 лютого стане Днем спротиву Криму російській окупації. Адже саме в цей день 6 років тому перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України.

      Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Рада національної безпеки України має декілька "кейсів" щодо повернення тимчасово окупованого Росією Криму. Деталей наразі не озвучують. тому що робота над ними триває.

      Любомир Гузар – моральний авторитет для багатьох людей: що про нього відомо
      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Володимир Зеленський Анексія Криму Новини України Новини Росії Президент України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Клич Гааги все ближче, або Чому Росія не визнає вину, що збила MH17 над Донбасом
      СерпомПо
      сьогодні , 08:03 Головні новини 25 лютого: окупанти звільнили українських рибалок, Чорновол оголосили підозру
      Вероніка Климська
      17 лютого , 15:55 Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів
      25 лютого , 15:52 Кращі дилери з продажу електрокамінів Dimplex відвідали масштабний завод в Ірландії
      Соня Волошин
      сьогодні , 06:20 Скільки часу потрібно, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка
      Яніна Ткачук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук