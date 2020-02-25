Данілов про повернення Криму: Є декілька кейсів

Рада національної безпеки України має декілька "кейсів" щодо повернення тимчасово окупованого Росією Криму – робота над ними наразі триває.

Однак наразі більше деталей озвучити не можуть, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Liga.net.

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"Щодо деокупації є декілька кейсів. Я не можу їх вам розкривати. Вони в роботі. Вона не завжди є публічною, тому що наше головне завдання – повернути наші території", – сказав він.

Данілов наголосив, що у стратегії національної безпеки присутнє питання Криму.

Це тимчасово окупована територія, за яку несе повну відповідальність РФ. Деякі країни допомагають нам і справді є партнерами. А є країни, які тільки кажуть, що вони – партнери, але роблять те, що вигідно Росії. Чи можемо ми їх звинувачувати? Це морально-етичний аспект,

– додав секретар РНБО.

"Крім нас цього ніхто не зробить"

Данілов також відповів на запитання про те, чи втрачає Україна позицію на Заході протягом останнього часу. Він зазначив, "якщо інтереси Німеччини, Франції будуть переважати над інтересами в спілкуванні з Україною, то вони поступляться на користь своєї країни".

"Інша справа, що ми повинні бути сильними і розуміти, що наша перемога - це ми. Крім нас цього ніхто не зробить", – наголосив Данілов.