Один народ і спецслужби Австрії: Путін знову зробив скандальні заяви про походження українців

Володимир Путін знову розмірковував на історичні теми і зробив кілька резонансних заяв щодо походження українців, української мови і церкви. Також він згадав про роль Польщі та Австрії у творенні української ідентичності.

Про це він розповів у свіжому інтерв'ю російському журналісту Андрію Ванденку у відеоблозі "20 питань до Путіна".

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Путін про українську мову

Путін вважає, що до 13 століття в українців та росіян не було жодної різниці у мові. За його словами, в результаті полонізації у частини українців, яка жила під владою Речі Посполитої, у 16 столітті, з'явились перші відмінності.

Українцями називали людей, які жили на рубежах російської держави. Українці були у Пскові, українцями називали тих, хто захищав з півдня від набігів кримського хана. На Уралі, повсюди. Значить, у нас не було ніяких мовних відмінностей,

– стверджує Путін.

Відзначимо, що українські історики та філологи публікували багато досліджень, у яких вказували на особливості формування мови на теренах України ще з часів Київської Русі.

Путін про українську церкву

Путін знову поскаржився на спроби розділити Російську православну церкву. За його словами, незалежність УПЦ МП була повною з точки зору обрання ієрархів. Єдиним зв'язком УПЦ МП та РПЦ було, на думку Путіна, поминання патріарха Кирила усіма священниками патріарха під час богослужінь.

Відзначимо, що Київська митрополія потрапила під контроль Московського патріархату лише у 1686 році, а до цього підпорядковувалась Вселенському патріарху.

У 2018 році Вселенський патріарх Варфоломій скасував рішення про тимчасову передачу Київської митрополії Московському патріархату в управління. На основі цього він надав томос про автокефалію Православній церкві України.

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Австрійська історична спадщина і питання федералізації України

Путін зазначив, що в результаті спільного кордону з католицькою Європою в Україні утворилась група людей, яка почала сприймати себе незалежними від Росії. Він визнав, що ставиться до цього з повагою.

При цьому він згадав про одну із пропагандистських у РФ версій про вплив на творення української ідентичності австрійських спецслужб напередодні Першої світової війни, щоб послабити Росію. Відзначимо, що у ті часи українці жили на території Галичини в Австро-Угорщині та у Російській імперії, воюючи один з одним по обидві лінії фронту.

Український чинник почав розігруватись напередодні Першої світової війни австрійською спецслужбою. Чому? Відома річ – розділяй та володарюй. Водночас, батьки-засновники українського націоналізму ніколи не казали, що треба сваритись з Росією,

– заявив Путін.

Він не послався на конкретних авторів 19 століття, але вказав, що вони виступали за федеративний устрій України через багатонаціональність і нібито хотіли вибудовувати добрі відносини з Росією.

Однією з останніх заяв Путіна щодо України була згадка про федералізацію. Про це все частіше говорять у Росії, згадуючи мінські угоди і вимоги проросійських бойовиків на Донбасі включити невизнані "республіки" до складу України на особливих правах.

Що Путін говорив про походження українців ранішеПісля анексії Росією Криму та вторгнення на Донбас, Путін часто розмірковує про походження українців, доводячи, що вони і росіяни нібито є одним народом. Він неодноразово заявляв, що вважає частину регіонів України історичними регіонами Росії. Зокрема, мовиться про так званий проєкт "Новоросія".



Одна з останніх гучних історичних заяв була у грудні 2019 року, коли він розповів, що українську ідентичність нібито сформував "граф Ян Потоцький".



Українські історики та аналітики вважають подібні висловлювання Путіна небезпечними й намагаються відгадати у них можливу зміну політики Росії до України. Заяви Володимира Путіна щодо початку Другої світової війни та ролі Польщі вже призвели до значного погіршення стосунків між країнами та гострих історичних суперечок.

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