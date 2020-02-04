Росія хоче переписати історію Другої світової, – Макрон заявив, що захищатиме пам’ять Європи

Багато країн хотіли б переписати історію на свій лад. Така спокуса є у Польщі щодо подій 1989 року, в Угорщині існує такий підхід, а Росія взагалі трактує події Другої світової війни виключно у позитивному для себе світлі.

Через це існує ризик розпорошення світової історії. Про це під час лекції у Ягеллонському університеті у Кракові розповів президент Франції Еммануель Макрон, передає "Європейська правда".

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Ми повинні побудувати спільну європейську пам’ять. Росія хотіла б по-новому інтерпретувати Другу світову війну і звинуватити польську націю. Я бачу тут ризик розпорошення нашої історії через її перегляд,

– наголосив французький лідер.

Макрон запевнив: він захищатиме історію Європи від спроб фальсифікації.

"Ми будемо будувати Європу, знаючи її історію, захищаючи її від усіх спроб фальсифікації чи переписування, незалежно від того, яка країна чи партія є автором такої фальсифікації", – пояснив президент Франції.

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