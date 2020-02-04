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      Росія хоче переписати історію Другої світової, – Макрон заявив, що захищатиме пам’ять Європи

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      Еммануель Макрон / Getty images

      Багато країн хотіли б переписати історію на свій лад. Така спокуса є у Польщі щодо подій 1989 року, в Угорщині існує такий підхід, а Росія взагалі трактує події Другої світової війни виключно у позитивному для себе світлі.

      Через це існує ризик розпорошення світової історії. Про це під час лекції у Ягеллонському університеті у Кракові розповів президент Франції Еммануель Макрон, передає "Європейська правда".

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      Ми повинні побудувати спільну європейську пам’ять. Росія хотіла б по-новому інтерпретувати Другу світову війну і звинуватити польську націю. Я бачу тут ризик розпорошення нашої історії через її перегляд,
      – наголосив французький лідер.

      Макрон запевнив: він захищатиме історію Європи від спроб фальсифікації.

      "Ми будемо будувати Європу, знаючи її історію, захищаючи її від усіх спроб фальсифікації чи переписування, незалежно від того, яка країна чи партія є автором такої фальсифікації", – пояснив президент Франції.

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      Історичні суперечки Росії та Польщі: коротко

      • Вони загострились наприкінці 2019 року. Так, 19 грудня очільник Кремля мав велику пресконференцію, під час якої заявив: радянські війська увійшли до Польщі після того, як "польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни".
      • Згодом Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "сволотою" та "антисемітською свинею".
      • На це у Польщі різко відповіли: до МЗС країни викликали російського посла та вказали йому на помилковість в історичних твердженнях Путіна.
      • Ще один історичний конфлікт Росії та Польщі був спровокований форумом пам’яті жертв Голокосту, що відбувся в Ізраїлі. На подію відмовився їхати президент Польщі Анджей Дуда – організатори відмовилися дати йому слово.
      • Дуду обурило те, що досягнення Польщі у Другій світовій применшують, а Путіна запросили до Ізраїлю як головного гостя події.
      • У Польщі агресорами у Другій світовій вважають як нацистську Німеччину, так і більшовицький СРСР через пакт Молотова-Ріббентропа та таємний протокол щодо розділу Польщі.
      • У Москві ж кажуть, що пакт дозволив СРСР відтягнути початок нацистського вторгнення та підготувати до війни армію.
      • У правлячій партії Польщі заявили: країна вимагатиме від Росії репарації за збитки, завдані під час війни.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Франції Новини Росії Новини Польщі Європа Історія Еммануель Макрон Новини політики
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