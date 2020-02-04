Росія хоче переписати історію Другої світової, – Макрон заявив, що захищатиме пам’ять Європи
Багато країн хотіли б переписати історію на свій лад. Така спокуса є у Польщі щодо подій 1989 року, в Угорщині існує такий підхід, а Росія взагалі трактує події Другої світової війни виключно у позитивному для себе світлі.
Через це існує ризик розпорошення світової історії. Про це під час лекції у Ягеллонському університеті у Кракові розповів президент Франції Еммануель Макрон, передає "Європейська правда".
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Ми повинні побудувати спільну європейську пам’ять. Росія хотіла б по-новому інтерпретувати Другу світову війну і звинуватити польську націю. Я бачу тут ризик розпорошення нашої історії через її перегляд,
– наголосив французький лідер.
Макрон запевнив: він захищатиме історію Європи від спроб фальсифікації.
"Ми будемо будувати Європу, знаючи її історію, захищаючи її від усіх спроб фальсифікації чи переписування, незалежно від того, яка країна чи партія є автором такої фальсифікації", – пояснив президент Франції.
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Історичні суперечки Росії та Польщі: коротко
- Вони загострились наприкінці 2019 року. Так, 19 грудня очільник Кремля мав велику пресконференцію, під час якої заявив: радянські війська увійшли до Польщі після того, як "польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни".
- Згодом Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "сволотою" та "антисемітською свинею".
- На це у Польщі різко відповіли: до МЗС країни викликали російського посла та вказали йому на помилковість в історичних твердженнях Путіна.
- Ще один історичний конфлікт Росії та Польщі був спровокований форумом пам’яті жертв Голокосту, що відбувся в Ізраїлі. На подію відмовився їхати президент Польщі Анджей Дуда – організатори відмовилися дати йому слово.
- Дуду обурило те, що досягнення Польщі у Другій світовій применшують, а Путіна запросили до Ізраїлю як головного гостя події.
- У Польщі агресорами у Другій світовій вважають як нацистську Німеччину, так і більшовицький СРСР через пакт Молотова-Ріббентропа та таємний протокол щодо розділу Польщі.
- У Москві ж кажуть, що пакт дозволив СРСР відтягнути початок нацистського вторгнення та підготувати до війни армію.
- У правлячій партії Польщі заявили: країна вимагатиме від Росії репарації за збитки, завдані під час війни.