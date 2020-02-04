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      У Макрона в Польщі зламався лімузин: фото

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      Макрон у Польщі / Getty images

      Авто французького лідера не завелося після його зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Задля безпеки Макрона, його пересадили в інший автомобіль.

      Еммануель Макрон прилетів з офіційним візитом до Польщі ще 3 лютого, втім із Дудою зустрівся у Варшаві вже 4-го. На перемовини він прибув у броньованому Renault Espace, проте вже після зустрічі автомобіль не змогли завести. Про інцидент інформує Interia Fakty.

      Які ще прикрощі траплялися з Макроном: Макрон і футболка з критикою поліції: проти президента Франції вже й ті, хто його захищали

      Польські ЗМІ передають, що Макрон "був неприємно здивований ситуацією". Служба безпеки тим часом ухвалила рішення пересадити французького лідера в інше авто – неброньований Citroen C6.


      Автомобіль президента Франції поламався, Макрону довелося тупцювати біля Президентського палацу у Варшаві/ скріншот із відео

      Новий автомобіль начебто надав посол Франції у Варшаві.


      Схоже, поломка була серйозною, бо охорона пересадила Макрона в інший автомобіль/ скріншот із відео


      Неприємна ситуація трапилась на початку візиту Макрона до Польщі/ скріншот із відео

      Цікаво, що неприємна ситуація трапилася на самому початку візиту Макрона. Після зустрічі з Дудою у Варшаві французький президент має виступити з лекцією в Ягеллонському університеті у Кракові.

      Також він відвідає Вавельський королівський замок.

      Окрім Дуди, Еммануель Макрон встиг поспілкуватися з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, а також з маршалами Сейму Ельжбетою Вітек і Сенату Томашем Гродзкім.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Новини Франції Новини Польщі Еммануель Макрон
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