У Макрона в Польше сломался лимузин: фото

Авто французского лидера не завелось после его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Ради безопасности Макрона, его пересадили в другой автомобиль.

Эммануэль Макрон прилетел с официальным визитом в Польшу еще 3 февраля, однако с Дудой встретился в Варшаве уже 4-го. На переговоры он прибыл в бронированном Renault Espace, однако уже после встречи автомобиль не смогли завести. Об инциденте информирует Interia Fakty.

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Польские СМИ передают, что Макрон "был неприятно удивлен ситуацией". Служба безопасности приняла решение пересадить французского лидера в другое авто – небронированный Citroen C6.



Автомобиль президента Франции поломался, Макрону пришлось топтаться возле Президентского дворца в Варшаве/ скриншот из видео

Новый автомобиль якобы предоставил посол Франции в Варшаве.



Похоже, поломка была серьезной, потому что охрана пересадила Макрона в другой автомобиль/ скриншот из видео



Неприятная ситуация случилась в начале визита Макрона в Польшу/ скриншот из видео

Интересно, что неприятная ситуация случилась в самом начале визита Макрона. После встречи с Дудой в Варшаве французский президент должен выступить с лекцией в Ягеллонском университете в Кракове.

Также он посетит Вавельский королевский замок.

Кроме Дуды, Эммануэль Макрон успел пообщаться с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, а также с маршалами Сейма Эльжбетой Витек и Сената Томашем Гродзким.