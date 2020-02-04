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      У Макрона в Польше сломался лимузин: фото

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      Макрон в Польше / Getty images

      Авто французского лидера не завелось после его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Ради безопасности Макрона, его пересадили в другой автомобиль.

      Эммануэль Макрон прилетел с официальным визитом в Польшу еще 3 февраля, однако с Дудой встретился в Варшаве уже 4-го. На переговоры он прибыл в бронированном Renault Espace, однако уже после встречи автомобиль не смогли завести. Об инциденте информирует Interia Fakty.

      Какие еще неприятности случались с Макроном: Макрон и футболка с критикой полиции: против президента Франции уже и те, кто его защищали

      Польские СМИ передают, что Макрон "был неприятно удивлен ситуацией". Служба безопасности приняла решение пересадить французского лидера в другое авто – небронированный Citroen C6.


      Автомобиль президента Франции поломался, Макрону пришлось топтаться возле Президентского дворца в Варшаве/ скриншот из видео

      Новый автомобиль якобы предоставил посол Франции в Варшаве.


      Похоже, поломка была серьезной, потому что охрана пересадила Макрона в другой автомобиль/ скриншот из видео


      Неприятная ситуация случилась в начале визита Макрона в Польшу/ скриншот из видео

      Интересно, что неприятная ситуация случилась в самом начале визита Макрона. После встречи с Дудой в Варшаве французский президент должен выступить с лекцией в Ягеллонском университете в Кракове.

      Также он посетит Вавельский королевский замок.

      Кроме Дуды, Эммануэль Макрон успел пообщаться с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, а также с маршалами Сейма Эльжбетой Витек и Сената Томашем Гродзким.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Курьезные новости Новости Франции Новости Польши Эммануэль Макрон
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