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      Макрон и футболка с критикой полиции: против президента Франции уже и те, кто его защищали

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      Эммануэль Макрон / Getty images

      Президент Франции Эммануэль Макрон попал в немилость правоохранителей. Они едва ли не единственные до сих пор поддерживали лидера страны и останавливали на улицах столицы многотысячные протесты сначала "желтых жилетов", затем активистов, которым не нравится пенсионная реформа. Впрочем, действия Макрона теперь возмутили и их.

      Дело в том, что французский лидер сделал неудачное фото, более того – подкрепил его таким же выражением. В сети вирусным стало фото, на котором Эммануэль Макрон позировал с карикатуристом Жюлем и футболкой, призывавшей против жестокости полиции, передает Politico.

      К теме: Макрона с женой эвакуировали из-за протестующих: видео

      С карикатуристом президент беседовал о жестокости полиции, а на футболке изображена кошка без глаза, пострадавшая в результате ранения оружием под названием Lanceur de balles de défense – LBD. Это оружие запрещено для использования полицейскими в некоторых странах Европы, но ею пользуется французская полиция.

      Мы не ожидали такого от президента. Фотография – знак недоверия и пренебрежения к тем, кто позволил ему остаться президентом, благодаря чьим действиям был обеспечен порядок,
      – высказался по этому поводу Ив Лефевр, генеральный секретарь профсоюза правоохранителей.

      Интересно, что власти Франции всегда отрицали обвинения в чрезмерном применении силы против протестующих.


      Фото Макрона, которое возмутило правоохранителей / соцсети

      Впрочем, после появления фото Макрон продолжил гнуть свою линию и сделал новое неожиданное заявление:

      "Я должен защищать творчество и свободу слова. Эта футболка говорит что-то очень глубокое о нашей стране и ее свободе слова".

      Справка: Движение "желтых жилетов" возникло 17 ноября 2018 года. Люди протестовали из-за роста цен на топливо и экономической несправедливости, которую вызвала политика правительства. В течение года с начала протестов 11 человек погибли, более 4 000 получили ранения, почти 9 000 – арестовали.

      Под контролем полиции, однако не с такими страшными последствиями, новые протесты против действий Макрона. Во Франции бастуют уже более 60 дней – граждане выражают свой протест пенсионной реформе, которую вскоре могут ввести в стране.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Протесты "желтых жилетов" Полиция Новости Франции Эммануэль Макрон
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