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      Макрона с женой эвакуировали из-за протестующих: видео

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      Эммануэль Макрон с женой / centernews.com.ua

      Президент Франции вместе с женой 17 января пошли в парижский театр Буфф-дю-Нор. Протестующие против пенсионной реформы пытались ворваться внутрь театра. Поэтому Эммануэля Макрона с женой эвакуировали и вывезли на автомобиле.

      Правоохранители мгновенно оттеснили митингующих и образовали коридор, сообщили BFMTV.

      К теме: Во Франции уже 15 дней продолжаются протесты: что известно

      По словам окружения президента, после этого инцидента Макрон не перестанет посещать театры.

      Что известно о протестах во Франции?Во Франции уже 15 дней продолжаются протесты против правительственной пенсионной реформы. Согласно планам правительства, реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести ее через парламент в начале 2020 года.

      Смотрите видео: Макрона с женой эвакуировали из-за протестующих

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Франции Реформы Протесты Эммануэль Макрон
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