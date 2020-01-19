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      Макрона з дружиною евакуювали через протестувальників: відео

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      Еммануель Макрон з дружиною / centernews.com.ua

      Президент Франції разом з дружиною 17 січня пішли до паризького театру Буфф-дю-Нор. Протестувальники проти пенсійної реформи намагалися увірватися всередину театру. Тож, Еммануеля Макрона з дружиною евакуювали та вивезли автомобілем.

      Правоохоронці миттєво відтіснили мітингарів і утворили коридор, повідомили BFMTV

      До теми: У Франції уже 15 днів тривають протести: що відомо

      За словами оточення президента, після цього інциденту Макрон не перестане відвідувати театри.

      Що відомо про протести у Франції?У Франції вже 15 днів тривають протести проти урядової пенсійної реформи. Згідно з планами уряду, реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Для отримання повної пенсії французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною. Роботу над реформою завершує уряд, який має намір провести її через парламент на початку 2020 року.

      Дивіться відео: Макрона з дружиною евакуювали через протестувальників

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Еммануель Макрон Протести Реформи Новини Франції
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