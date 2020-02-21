Один народ и спецслужбы Австрии: Путин сделал скандальные заявления о происхождении украинцев

Владимир Путин вновь размышлял на исторические темы и сделал несколько резонансных заявлений относительно происхождения украинцев, украинского языка и церкви. Также он упомянул о роли Польши и Австрии в создании украинской идентичности.

Об этом он рассказал в свежем интервью российскому журналисту Андрею Ванденко в видеоблоге "20 вопросов к Путину".

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Путин об украинском языке

Путин считает, что до 13 века у украинцев и русских не было никакой разницы в языке. По его словам, в результате полонизации у части украинцев, которая жила под властью Речи Посполитой, в 16 веке, появились первые различия.

Украинцами называли людей, которые жили на рубежах российского государства. Украинцы были в Пскове, украинцами называли тех, кто защищал с юга от набегов крымского хана. На Урале, повсюду. Значит, у нас не было никаких языковых различий,

– утверждает Путин.

Отметим, что украинские историки и филологи публиковали много исследований, в которых указывали на особенности формирования языка на территории Украины еще со времен Киевской Руси.

Путин об украинской церкви

Путин снова пожаловался на попытки разделить Русскую православную церковь. По его словам, независимость УПЦ МП была полной с точки зрения избрания иерархов. Единственной связью УПЦ МП и РПЦ было, по мнению Путина, поминовение патриарха Кирилла всеми священниками патриарха во время богослужений.

Отметим, что Киевская митрополия попала под контроль Московского патриархата только в 1686 году, а до этого подчинялась Вселенскому патриарху.

В 2018 году Вселенский патриарх Варфоломей отменил решение о временной передаче Киевской митрополии Московскому патриархату в управление. На основе этого он предоставил томос об автокефалии Православной церкви Украины.

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Австрийское историческое наследие и вопрос федерализации Украины

Путин отметил, что в результате совместной границы с католической Европой в Украине образовалась группа людей, которая начала воспринимать себя независимыми от России. Он признал, что относится к этому с уважением.

При этом он вспомнил об одной из пропагандистских в РФ версий о влиянии на создание украинской идентичности австрийских спецслужб накануне Первой мировой войны, чтобы ослабить Россию. Отметим, что в те времена украинцы жили на территории Галичины в Австро-Венгрии и в Российской империи, воюя друг с другом по обе линии фронта.

Украинский фактор начал разыгрываться накануне Первой мировой войны австрийской спецслужбой. Почему? Известное дело – разделяй и властвуй. В то же время, отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что надо ссориться с Россией,

– заявил Путин.

Он не сослался на конкретных авторов 19 века, но указал, что они выступали за федеративное устройство Украины через многонациональность и якобы хотели выстраивать хорошие отношения с Россией.

Одним из последних заявлений Путина относительно Украины было упоминание о федерализации. Об этом все чаще говорят в России, вспоминая минские соглашения и требования пророссийских боевиков на Донбассе включить непризнанные "республики" в состав Украины на особых правах.

Что Путин говорил о происхождении украинцев ранееПосле аннексии Россией Крыма и вторжения на Донбасс, Путин часто рассуждает о происхождении украинцев, доказывая, что они и русские якобы является одним народом. Он неоднократно заявлял, что считает часть регионов Украины историческими регионами России. В частности, говорится о так называемом проекте "Новороссия".



Одно из последних громких исторических заявлений было в декабре 2019 года, когда он рассказал, что украинскую идентичность якобы сформировал "граф Ян Потоцкий".



Украинские историки и аналитики считают подобные высказывания Путина опасными и пытаются отгадать в них возможное изменение политики России к Украине. Заявления Владимира Путина о начале Второй мировой войны и роли Польши уже привели к значительному ухудшению отношений между странами и острых исторических споров.

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