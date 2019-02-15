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      Путин об Украине: За несколько лет между нами образовался огромный разрыв, а язык – один

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Президент России Владимир Путин и дальше утверждает, что в Украине и России говорят на одном языке, правда, в то же время политик подчеркнул, что за несколько лет между странами образовался огромный разрыв.

      Как отметил хозяин Кремля на совместной со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко пресс-конференции, так случилось, что сегодня Россия и Беларусь – два отдельные государства.

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      "Но Вы бы послушали сегодня наших министров: мы вообще не разошлись. Я, честно говоря, когда они докладывали, подумал: а если взять Украину, тоже славянское государство, то посмотрите, какой огромный разрыв за несколько лет образовался! А мы беседуем на одном языке и понимаем одинаково проблемы", – отметил Путин.

      Сложные отношения между Украиной и Россией начались после того, как последняя оккупировала Крым, а потом начала на Донбассе войну. По словам российского оппозиционера и бывшего депутата Думы Ильи Пономарева, Путину нужен Восток Украины, чтобы потом собственно его использовать для торгов за полуостров. Кроме того, российский президент таким образом хочет влиять на ситуацию внутри своей соседки.

      Думаю, что вопрос – вовсе не в Донбассе. Донбасс Путину не нужен. Там было и так очень много проблем в России с реформой угольной отрасли, чтобы хоть кто-нибудь из российских лидеров хотел бы брать на себя головную боль и интегрировать Донбасс в состав России. Через оккупацию Донбасса Путин хочет расшатывать ситуацию в Украине изнутри,
      – считает он.

      КАК СЕЙЧАС РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИЕВОМ И МОСКВОЙ:

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      blog_ava
      Были вынуждены воевать: воспоминания ветеранов о страшной войне в Афганистане
      15 февраля
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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