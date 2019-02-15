Сколько украинцев в 2018 году получили гражданство России

Россия в течение 2018 года предоставила гражданство 83 тысячам 81 украинцу. Столько же людей, например, живут в городе Берегово на Закарпатье.

Однако гражданство России получили на 2 тысячи 38 человек меньше, чем в 2017 году, свидетельствует статистика по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

Читайте также: Теперь будет решать Путин: Россия упростила предоставление гражданства украинцам

В течение года в России также выдали 64 тысячи 861 вид на жительство для украинцев. На сегодня в России с такими свидетельствами живут 170 тысяч 638 украинцев.

Еще 77 75 тысяч украинцев получили разрешения на временное проживание в России. С такими разрешениями там живут теперь 160 тысяч 706 украинцев.

В России также насчитали 524,7 тысячи граждан Украины, которые в течение 2018 года посещали РФ с частными визитами. Еще 460,6 тысячи украинцев ездили в Россию на работу, 29,1 тысячи – на учебу, 44,2 тысячи – как туристы.

Следует, что на работу в Россию стали ездить меньше украинцев. Ведь желающих заработать в соседней стране в 2017 году на 42,7 тысячи меньше, чем в 2018 году.