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      Скільки українців у 2018 році отримали громадянство Росії

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      Скільки українців у 2018 році отримали громадянство Росії
      Скільки українців у 2018 році отримали громадянство Росії / Getty Images

      Росія протягом 2018 року надала громадянство 83 тисячам 81 українцеві. Стільки ж людей, наприклад, живуть у місті Берегово на Закарпатті.

      Проте громадянство Росії отримали на 2 тисячі 38 осіб менше, ніж 2017 року, свідчить статистика з міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ.

      Читайте також: Тепер вирішуватиме Путін: Росія спростила надання громадянства українцям

      Протягам року у Росії також видали 64 тисячі 861 посвідку на проживання для українців. На сьогодні в Росії з такими посвідками живуть 170 тисяч 638 українців.

      Ще 77 тисяч 75 українців отримали дозволи на тимчасове проживання в Росії. З такими дозволами там живуть тепер 160 тисяч 706 українців.

      У Росії також нарахували 524,7 тисячі громадян України, які протягом 2018 року відвідували РФ з приватними візитами. Ще 460,6 тисячі українців їздили до Росії на роботу, 29,1 тисячі – на навчання, 44,2 тисячі – як туристи.

      Випливає, що на роботу до Росії почали їздити менше українців. Адже охочих заробити в сусідній країні у 2017 році було на 42,7 тисячі менше, аніж у 2018 році.

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      Теги: Новини Росії Новини України Україна – Росія Статистика
      Джерело: 24 канал
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