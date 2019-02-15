Скільки українців у 2018 році отримали громадянство Росії

Росія протягом 2018 року надала громадянство 83 тисячам 81 українцеві. Стільки ж людей, наприклад, живуть у місті Берегово на Закарпатті.

Проте громадянство Росії отримали на 2 тисячі 38 осіб менше, ніж 2017 року, свідчить статистика з міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ.

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Протягам року у Росії також видали 64 тисячі 861 посвідку на проживання для українців. На сьогодні в Росії з такими посвідками живуть 170 тисяч 638 українців.

Ще 77 тисяч 75 українців отримали дозволи на тимчасове проживання в Росії. З такими дозволами там живуть тепер 160 тисяч 706 українців.

У Росії також нарахували 524,7 тисячі громадян України, які протягом 2018 року відвідували РФ з приватними візитами. Ще 460,6 тисячі українців їздили до Росії на роботу, 29,1 тисячі – на навчання, 44,2 тисячі – як туристи.

Випливає, що на роботу до Росії почали їздити менше українців. Адже охочих заробити в сусідній країні у 2017 році було на 42,7 тисячі менше, аніж у 2018 році.