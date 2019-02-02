"Донбасс ему не нужен": экс-депутат Госдумы назвал цель Путина в Украине

Главе Кремля Владимиру Путину Донбасс нужен не для ресурсов. Его он хочет использовать для влияния на внутреннюю ситуацию в Украине, а также для "торгов" вопросом Крыма.

В России не хотят интегрировать Донбасс из-за проблем с реформой угольной отрасли, считает экс-депутат Госдумы и российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире "Прямого".

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"Думаю, что вопрос же совсем не в Донбассе. Донбасс Путину не нужен. Там было и так очень много проблем у России в реформе угольной отрасли, чтобы хоть кто-нибудь из российских лидеров хотел бы брать на себя головную боль и интегрировать Донбасс в состав России", – объяснил он.

Он добавил, что с помощью оккупации Донбасса Путин хочет расшатывать ситуацию в Украине изнутри.

Донбасс нужен для того, чтобы влиять на внутреннюю ситуацию в Украине, и для того, чтобы было чем торговаться за Крым,

– заявил Пономарев.

Кроме того, российский оппозиционер отметил, что озвученный представителями ОБСЕ план - реален,но требует доработки.

"Что в этом плане, мне кажется, требует доработки, как сказал господин Климкин, так это вопрос с выборами. Нельзя проводить выборы в условиях неурегулированного конфликта. И введение миротворцев или международной администрации – это не значит, что война закончилась в эту же секунду", – сказал он.

Он отметил, что "должен пройти определенный период" для нормализации ситуации. Тогда, по его словам, вопрос выборов будет актуален.

Зато разведка США считает развертывание полномасштабных военных действий на Донбассе в 2019 году маловероятно. Однако Россия продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине, а также обострять ситуацию в Черном и Азовском морях.