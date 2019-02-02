"Донбас йому не потрібен": екс-депутат Держдуми назвав мету Путіна в Україні

Очільнику Кремля Володимиру Путіну Донбас потрібен не для ресурсів. Його він хоче використати для впливу на внутрішню ситуацію в Україні, а також для "торгів" питанням Криму.

У Росії не хочуть інтегрувати Донбас через проблеми з реформою вугільної галузі, вважає екс-депутат Держдуми і російський опозиціонер Ілля Пономарьов в ефірі "Прямого".

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"Думаю, що питання ж зовсім не в Донбасі. Донбас Путіну не потрібен. Там було і так дуже багато проблем в Росії з реформою вугільної галузі, щоб хоч хто-небудь з російських лідерів хотів би брати на себе головний біль та інтегрувати Донбас до складу Росії", – пояснив він.

Він додав, що через окупацію Донбасу Путін хоче розхитувати ситуацію в Україні зсередини.

Донбас потрібен для того, щоб впливати на внутрішню ситуацію в Україні, і для того, щоб було чим торгуватися за Крим,

– заявив Пономарьов.

Окрім того, російський опозиціонер зауважив, що озвучений представниками ОБСЄ план – реальний. але вимагає дооопрацювання.

"У цьому плані, мені здається, вимагає доопрацювання, як сказав пан Клімкін, це питання з виборами. Не можна проводити вибори в умовах неврегульованого конфлікту. І введення миротворців або міжнародної адміністрації – це не означає, що війна закінчилася в цю ж саму секунду", – сказав він.

Він зазначив, що "повинен пройти певний період" для нормалізації ситуації. Тоді, за його словами, питання виборів буде актуальне.

Натомість розвідка США вважає розгортання повномасштабних воєнних дій на Донбасі у 2019 році малоймовірним. Однак Росія продовжить дестабілізувати ситуацію в Україні, а також загострюватиме ситуацію в Чорному та Азовському морях.

