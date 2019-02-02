01:47
2 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пугачова просить 40 мільйонів допомоги. Розслідування 60-річної давнини
      Вєсті Кремля
      21:10, 1 лютого
      Вєсті.UA: Обезголовлене суспільне мовлення. Добкін опанував нову професію
      Вєсті.UA
      20:13, 1 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      "Донбас йому не потрібен": екс-депутат Держдуми назвав мету Путіна в Україні

      232 Читать новость на русском
      Екс-депутат Держдуми назвав мету Путіна в Україні
      Екс-депутат Держдуми назвав мету Путіна в Україні / Фото з відкритих джерел

      Очільнику Кремля Володимиру Путіну Донбас потрібен не для ресурсів. Його він хоче використати для впливу на внутрішню ситуацію в Україні, а також для "торгів" питанням Криму.

      У Росії не хочуть інтегрувати Донбас через проблеми з реформою вугільної галузі, вважає екс-депутат Держдуми і російський опозиціонер Ілля Пономарьов в ефірі "Прямого".

      Читайте також: Що замислив Путін з Курилами і до чого тут Крим: пояснення екс-депутата Держдуми

      "Думаю, що питання ж зовсім не в Донбасі. Донбас Путіну не потрібен. Там було і так дуже багато проблем в Росії з реформою вугільної галузі, щоб хоч хто-небудь з російських лідерів хотів би брати на себе головний біль та інтегрувати Донбас до складу Росії", – пояснив він.

      Він додав, що через окупацію Донбасу Путін хоче розхитувати ситуацію в Україні зсередини.

      Донбас потрібен для того, щоб впливати на внутрішню ситуацію в Україні, і для того, щоб було чим торгуватися за Крим, 
      – заявив Пономарьов.

      Окрім того, російський опозиціонер зауважив, що озвучений представниками ОБСЄ план – реальний. але вимагає дооопрацювання.

      "У цьому плані, мені здається, вимагає доопрацювання, як сказав пан Клімкін, це питання з виборами. Не можна проводити вибори в умовах неврегульованого конфлікту. І введення миротворців або міжнародної адміністрації – це не означає, що війна закінчилася в цю ж саму секунду", – сказав він.

      Він зазначив, що "повинен пройти певний період" для нормалізації ситуації. Тоді, за його словами, питання виборів буде актуальне.

      Натомість розвідка США вважає розгортання повномасштабних воєнних дій на Донбасі у 2019 році малоймовірним. Однак Росія продовжить дестабілізувати ситуацію в Україні, а також загострюватиме ситуацію в Чорному та Азовському морях.
       

      Теги: Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Анексія Криму Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      сьогодні , 01:00 30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      Іван Яковина 90
      Головні новини 1 лютого: примусове перейменування УПЦ МП і нові рейси лоукостів в Україну
      1 лютого , 22:24 Головні новини 1 лютого: примусове перейменування УПЦ МП і нові рейси лоукостів в Україну
      2186
      Хто веде популістів до влади?
      1 лютого , 22:00 Хто веде популістів до влади?
      Артем Овдієнко 802
      Куди піти в Одесі: найчарівніші місця перлини України
      1 лютого , 21:00 Куди піти в Одесі: найчарівніші місця перлини України
      Наталя Боднар 265
      Кремль дестабілізує Європу
      1 лютого , 20:00 Кремль дестабілізує Європу
      Ігор Лапін 1101
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук