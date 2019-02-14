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      Россия вновь диктует свои условия для транзита газа через Украину

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      Россия назвала условие для транзита газа через Украину
      Россия назвала условие для транзита газа через Украину / Фото из открытых источников

      В России снова сделали заявление о продлении транспортировки газа через территорию Украины после 2019 года. В этот раз там говорят, что условия должны быть "конкурентными".

      Министр энергетики России Александр Новак также обвинил Украину в якобы невыполнении обязательств перед Еврокомиссией, пишут российские СМИ.

      Читайте также: Какую угрозу несет остановка транзита газа РФ по территории Украины

      24 канал писал, что НАК "Нафтогаз Украины" ответил на дерзкие заявления Москвы о "только их правилах". В "Нафтогазе" считают неприемлемыми озвученные Российской Федерацией условия заключения контракта на транзит газа только на условиях Москвы.

      На этот раз российский министр заговорил о "конкурентности". При этом он подчеркнул, что "не добавляют оптимизма" заявления о готовности "выставлять все новые и новые штрафы" со стороны Украины.

      Он также отметил, что украинской и российской сторонам необходимо решить судебные споры.

      Отметим, представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге дали "зеленый свет" для "Северного потока-2" – согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС. Согласно им, все решения относительно немецко-российского проекта будет принимать Берлин. Это не касается только той части, что пролегает в территориальных водах Германии.

      В чем суть конфликта между "Нафтогазом" и "Газпромом"?28 февраля 2018-ого Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

      И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.

      Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. И в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.

      По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.

      Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Газ Газовый конфликт
      Источник: 24 Канал
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