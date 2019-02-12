Какую угрозу несет остановка транзита газа РФ по территории Украины

Россия делает все для того, чтобы прекратить транзит газа по территории Украины и поэтому планирует запустить газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Снижение объемов транзита украинской ГТС к нулю "откроет путь для полноценной российской агрессии" в Украине.

Как заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в эфире ICTV, украинская строна постоянно объясняет это своим европейским партнерам.

Читайте также: Для чего России "Северный поток-2" и на чью поддержку может рассчитывать Украина

Если будет "Северный поток-2" и если россияне запустят "Турецкий поток", то объем транзита через Украину будет примерно равняться нулю. Россияне делают все для того, чтобы не транзитировать газ именно по территории Украины. Это цель стратегическая. Над ней работают системно с 2005 года. Убирая транзит газа с территории Украины – это открывает путь для полноценной российской агрессии... Мы объясняем это нашим европейским партнерам, что идя на коммерческий проект они фактически открывают дорогу для российских танков на территорию нашей страны,

– заявил Коболев.

В то же время, дальнейшие переговоры с Россией относительно газового транзита могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине. Коболев предположил, что Россия будет пытаться восстановить "старые соглашения с новой властью".

"Российские коллеги очень любят ждать завершения выборов. И я думаю, что их расчет очень прост – смена власти и, возможно, с новой властью можно будет продолжить старое соглашение, нам не только не интересно, но и оно противоречит как украинскому, так и европейскому законодательству ", – пояснил чиновник.

Кроме того, Москва вновь может повторить кризис с поставками газа европейским потребителям.

"К концу декабря, когда будут морозы и не будет нового договора (о транзите газа – 24 канал), россияне, скорее всего, надеются повторить тот трюк, который был в 2009 году с отключением поставок газа по украинскому коридору для европейских потребителей. Это вызовет кризис, и этот кризис можно будет использовать, например, чтобы продвинуть идею "Северного Потока-2", – добавил глава "Нафтогаза".

Что РФ заявляет о транзите газа по Украине?​

Россия готова продолжать транзит газа через Украину только на своих условиях, и никто не сможет заставить Москву экспортировать голубое топливо невыгодным для нее способом.



В ответ на это, НАК "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что считает неприемлемыми озвученные Российской Федерацией условия заключения контракта на транзит газа только на условиях Москвы. Такую позицию поддерживает и Еврокомиссия. Текущий транзитный контракт между Нафтогазом и Газпром не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может быть "продлен".



Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?​Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.