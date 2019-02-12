23:55
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Какую угрозу несет остановка транзита газа РФ по территории Украины

      1292 Читати новину українською
      Остановка транзита газа по территории Украины откроет путь полноценной агрессии РФ
      Остановка транзита газа по территории Украины откроет путь полноценной агрессии РФ / Фото 24 канала

      Россия делает все для того, чтобы прекратить транзит газа по территории Украины и поэтому планирует запустить газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Снижение объемов транзита украинской ГТС к нулю "откроет путь для полноценной российской агрессии" в Украине.

      Как заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в эфире ICTV, украинская строна постоянно объясняет это своим европейским партнерам.

      Читайте также: Для чего России "Северный поток-2" и на чью поддержку может рассчитывать Украина

      Если будет "Северный поток-2" и если россияне запустят "Турецкий поток", то объем транзита через Украину будет примерно равняться нулю. Россияне делают все для того, чтобы не транзитировать газ именно по территории Украины. Это цель стратегическая. Над ней работают системно с 2005 года. Убирая транзит газа с территории Украины – это открывает путь для полноценной российской агрессии... Мы объясняем это нашим европейским партнерам, что идя на коммерческий проект они фактически открывают дорогу для российских танков на территорию нашей страны,
      – заявил Коболев.

      В то же время, дальнейшие переговоры с Россией относительно газового транзита могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине. Коболев предположил, что Россия будет пытаться восстановить "старые соглашения с новой властью".

      "Российские коллеги очень любят ждать завершения выборов. И я думаю, что их расчет очень прост – смена власти и, возможно, с новой властью можно будет продолжить старое соглашение, нам не только не интересно, но и оно противоречит как украинскому, так и европейскому законодательству ", – пояснил чиновник.

      Кроме того, Москва вновь может повторить кризис с поставками газа европейским потребителям.

      "К концу декабря, когда будут морозы и не будет нового договора (о транзите газа – 24 канал), россияне, скорее всего, надеются повторить тот трюк, который был в 2009 году с отключением поставок газа по украинскому коридору для европейских потребителей. Это вызовет кризис, и этот кризис можно будет использовать, например, чтобы продвинуть идею "Северного Потока-2", – добавил глава "Нафтогаза".

      Что РФ заявляет о транзите газа по Украине?​
      Россия готова продолжать транзит газа через Украину только на своих условиях, и никто не сможет заставить Москву экспортировать голубое топливо невыгодным для нее способом.

      В ответ на это, НАК "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что считает неприемлемыми озвученные Российской Федерацией условия заключения контракта на транзит газа только на условиях Москвы. Такую позицию поддерживает и Еврокомиссия. Текущий транзитный контракт между Нафтогазом и Газпром не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может быть "продлен".

      Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?​Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      blog_ava
      Тоттенхэм – Боруссия Д: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов
      сегодня
      2279
      Теги: Новости Украины Новости России Газ Украина – Россия Нафтогаз Северный поток-2 Газпром Газовый конфликт
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      сегодня , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 42
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 127
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      159
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1880
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук