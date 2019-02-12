Яку загрозу несе зупинка транзиту газу РФ територією України

Росія робить все для того аби припинити транзитувати газ територією України і тому планує запустити газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік". Зниження обсягів транзиту українською ГТС до нуля "відкриє шлях для повноцінної російської агресії" в Україні.

Як заявив голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв в ефірі ICTV, українська строна постійно пояснює це своїм європейським партнерам.

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Якщо буде "Північний потік-2" і якщо росіяни запустять "Турецький потік", то обсяг транзиту через Україну буде приблизно дорівнювати нулю. Росіяни роблять все для того, щоб не транзитувати газ саме територією України. Це мета стратегічна. Над нею працюють системно з 2005 року. Прибираючи транзит газу з території України – це відкриває шлях для повноцінної російської агресії... Ми пояснюємо це нашим європейським партнерам, що ідучи на комерційний проект вони фактично відкривають дорогу для російських танків на територію нашої країни,

– заявив Коболєв.

Водночас, подальші переговори з Росією щодо газового транзиту можуть залежати від результатів президентських виборів в Україні. Коболєв припустив, що Росія буде намагатися поновити "старі угоди із новою владою".

"Російські колеги дуже люблять чекати на завершення виборів. І я думаю, що їх розрахунок дуже простий – зміна влади і, можливо, з новою владою можна буде продовжити стару угоду, яка нам не тільки не цікава, але й вона протирічить як українському, так і європейському законодавству", – пояснив чиновник.

Окрім того, Москва знову може повторити кризу з поставками газу європейським споживачам.

"Під кінець грудня, коли будуть морози і не буде нового договору (про транзит газу, – 24 канал), росіяни, швидше за все, сподіваються повторити той трюк, який був у 2009 році з відключенням поставок газу по українському коридору для європейських споживачів. Це викличе кризу, і цю кризу можна буде використовувати, наприклад, щоб просунути ідею "Північного Потоку-2", – додав голова "Нафтогазу".

Що РФ заявляє про транзит газу Україною?Росія готова продовжувати транзит газу через Україну тільки на своїх умовах, і ніхто не зможе змусити Москву експортувати блакитне паливо невигідним для неї способом.



У відповідь на це, НАК "Нафтогаз України" наголосив, що вважає неприйнятними озвучені Російською Федерацією умови укладення контракту на транзит газу лише на умовах Москви. Таку позицію підтримує і Єврокомісія. Поточний транзитний контракт між Нафтогазом та Газпром не відповідає вимогам українського та європейського законодавства, тому він не може бути "продовжений".



Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб постачати газ іншим країнам в обхід України.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.