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      Росія озвучила умову транзиту газу через Україну

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      У Росії назвали умову транзиту газу через Україну
      У Росії назвали умову транзиту газу через Україну / Фото 24 каналу

      Газовий конфлікт між Україною та Росією продовжує тривати. Так, РФ заявила, що готова продовжувати транзит газу через Україну тільки на своїх умовах, і ніхто не зможе змусити Москву експортувати блакитне паливо невигідним для неї способом.

      Заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін сказав, що наразі існує низка елементів на які українська сторона "поки не може піти", передає "РИА Новости".

      Читайте також: Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна

      За його словами, в Україні нібито існує невизначеність щодо своєї газотранспортної системи.

      Одна із заявлених опцій полягає в тому, що є діючий контракт, можна його продовжити з внесенням будь-яких необхідних змін. Але, схоже, Україна таку опцію відкидає,
      – заявив Панкін.

      При цьому, він додав, що Росію не вдасться змусити експортувати газ через Україну на невигідних для неї умовах.

      РФ будує газопровід "Північний потік-2", який буде постачати газ до Німеччини в обхід України. 

      "Якщо будуть робити перешкоди "Північному потоку-2", щоб змусити Росію качати газ через Україну на їх умовах, з їх тарифами, з невизначеністю в юридичних речах, цей номер не пройде", – сказав росіянин.

      Як змінилися доходи України від транзиту газу? За підсумками 2018 року доходи України від транзиту природного газу перевищили витрати на його імпорт на 500 мільйонів доларів. У 2014 році ситуація була набагато гіршою Так, тоді видатки на імпорт газу перевищували доходи від транзиту на 4,7 мільярдів доларів.

      Що відомо про складні стосунки "Нафтогазу" із "Газпромом"?28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

      Та менше з тим – нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.

      Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.

      За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.

      Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб постачати газ іншим країнам в обхід України.

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      Теги: Новини політики Новини України Газ Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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