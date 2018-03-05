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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Газпром" негайно почав процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом", – Міллер

15:29, 5 березня 2927 Читать новость на русском

"Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Про це сказав голова російської компанії Олексій Міллер.

"Стокгольмський арбітражний суд, керуючись подвійними стандартами, прийняв асиметричне рішення щодо контрактів на постачання і транзит газу з "Нафтогазом". Таким чином, рішення Стокгольмського арбітражу суттєво порушило баланс сторін за цим контрактом", – обурився Міллер.

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Він додав, що компанія проти, аби економічні проблеми в Україні вирішувалися "за рахунок "Газпрому".

"У такій ситуації для "Газпрому" продовження дії цих контрактів є економічно не вигідним і не доцільним. "Газпром" змушений негайно почати процедуру розірвання цих контрактів в судовому порядку", – зазначив Міллер.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".

4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газовий конфлікт Газпром
Джерело: 24 Канал
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