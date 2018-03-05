"Газпром" немедленно начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом", – Миллер

"Газпром" направил официальное сообщение в "Нафтогаз" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Об этом сказал глава российской компании Алексей Миллер.

"Стокгольмский арбитражный суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контракту на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс сторон по этому контракту", – возмутился Миллер.

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Он добавил, что компания против, чтобы экономические проблемы в Украине решались "за наш счет" Газпрома".

"В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действия этих контрактов является экономически выгодным и нецелесообразным. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения этих контрактов в судебном порядке", – отметил Миллер.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

4 марта президент Петр Порошенко заявил, что проблему с газом удалось стабилизировать, ведь резко увеличились поставки газа из Евросоюза.