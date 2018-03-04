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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ситуация с газом стабилизировалась – Украина получает топливо от других соседей

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из открытых источников

Из Евросоюза резко увеличились поставки газа в Украину, что помогло стабилизировать ситуацию с газом.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Весь дефицит по состоянию на 10 утра полностью покрыт", – заявил Порошенко.

Читайтке также: Газовый вопрос: Украина и Россия несколько дней консультировались с Еврокомиссией

По его словам, речь идет об увеличении поставок из Польши, Словакии и Венгрии.

"Времена газового шантажа РФ уже в прошлом. Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт", – сказал президент.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа. 2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Петр Порошенко Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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