15:09
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Газовый вопрос: Украина и Россия несколько дней консультировались с Еврокомиссией

860 Читати новину українською
Газовый конфликт
Газовый конфликт / Фото из свободных источников

Украина и Россия 2 дня проводила консультации с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, где подтвердили свою готовность поддерживать тесные контакты с Еврокомиссией и гарантировать транзит российского газа через Украину в ЕС.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайза Итконен, информирует УНИАН.

Так, Шефчович провел консультации по газовому спору с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и министром энергетики России Александром Новаком.

В ходе бесед сторон было отмечено, что на сегодняшний день выполняются все обязательства по поставкам и транзиту газа в Европейский союз.

При этом, в "Нафтогазе" сообщили вице-президенту Еврокомиссии, что нынешняя ситуация под контролем.

При этом, Александр Новак заверил, что транзит газа в страны-члены ЕС остается надежным.

Что касается решения Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу Новак сообщил, что "Газпром" по-прежнему намерен разорвать свои контракты с "Нафтогазом", однако эта процедура может занять некоторое время.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Экстренное совещание с представителями правительства по этому вопросу созвал Президент Петр Порошенко и призвал украинцев немного "прикрутить" отопление в квартирах. В субботу, 3 марта, Порошенко уже поблагодарил украинцев, что отреагировали на его призыв, а в "Нафтогазе" отчитались, насколько это оказалось эффективным.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Газовый конфликт Газпром Нафтогаз Еврокомиссия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 3 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук