Газовый вопрос: Украина и Россия несколько дней консультировались с Еврокомиссией

Украина и Россия 2 дня проводила консультации с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, где подтвердили свою готовность поддерживать тесные контакты с Еврокомиссией и гарантировать транзит российского газа через Украину в ЕС.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайза Итконен, информирует УНИАН.

Так, Шефчович провел консультации по газовому спору с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и министром энергетики России Александром Новаком.

В ходе бесед сторон было отмечено, что на сегодняшний день выполняются все обязательства по поставкам и транзиту газа в Европейский союз.

При этом, в "Нафтогазе" сообщили вице-президенту Еврокомиссии, что нынешняя ситуация под контролем.

При этом, Александр Новак заверил, что транзит газа в страны-члены ЕС остается надежным.

Что касается решения Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу Новак сообщил, что "Газпром" по-прежнему намерен разорвать свои контракты с "Нафтогазом", однако эта процедура может занять некоторое время.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Экстренное совещание с представителями правительства по этому вопросу созвал Президент Петр Порошенко и призвал украинцев немного "прикрутить" отопление в квартирах. В субботу, 3 марта, Порошенко уже поблагодарил украинцев, что отреагировали на его призыв, а в "Нафтогазе" отчитались, насколько это оказалось эффективным.