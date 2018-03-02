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Порошенко призвал украинцев "прикрутить" отопление в домах

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Порошенко призвал украинцев снизить температуру в домах
Порошенко призвал украинцев снизить температуру в домах / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко вслед за НАК "Нафтогаз Украины" призвал украинцев временно снизить температуру в домах на 1 градус. Глава государства также призвал все госучреждения поступить аналогично.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее из-за перебоев с газом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призвал украинцев прикрутить батареи на один градус днем, и на два – ночью, а предприятия призвал в течение двух выходных дней не обогревать помещения вообще.

Так, Порошенко назвал на инициативу "Нафтогаза" под названием "Прикрути" очень важной и такой, которая "призывает украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля".

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"Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Чтобы разрушить этот сценарий, достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус,
– говорится в сообщении украинского президента.

"Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения снизить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах", – призвал Порошенко.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Газовый конфликт Газпром Нафтогаз Энергетика коммунальные услуги отопительный сезон
Источник: 24 Канал
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