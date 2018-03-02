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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Учебным заведениям рекомендовано приостановить обучение до 6 марта, – министр энергетики

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Обучение в вузах и школах предлагают приостановить до вторника, 6 марта
Обучение в вузах и школах предлагают приостановить до вторника, 6 марта / konkurent.in.ua

Детским садам, школам и высшим учебным заведениям Украины рекомендовано приостановить работу до 6 марта включительно с целью экономии потребления газа.

Об этом в пятницу, 2 марта, с трибуны Верховной Рады заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

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"В соответствии с приказами, начиная с сегодняшнего дня рекомендовали... остановить работу дошкольных учебных заведений, в школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта включительно", – отметил министр во время часа вопросов к правительству в парламенте.

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Кроме того, предприятия просят пересмотреть план работы производства с целью экономии газовых ресурсов.

Министр добавил, что проблема дисбаланса газа будет актуальна до 5-6 марта.

"Далее мы будем работать согласно балансу. Но план действий, который предусмотрен, я думаю, нивелирует проблему, так как система будет работать в стандартном штатном режиме", – отметил Насалик.

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Теги: Новости Украины Газовый конфликт Энергетика Образование Непогода в Украине Игорь Насалик Министерство енергетики
Источник: 24 Канал
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