Навчальним закладам рекомендовано призупинити навчання до 6 березня, – міністр енергетики

Дитячим садкам, школам і вищим навчальним закладам України рекомендовано призупинити роботу до 6 березня включно з метою економії споживання газу.

Про це у п'ятницю, 2 березня, з трибуни Верховної Ради заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

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"Відповідно до наказів, починаючи з сьогоднішнього дня рекомендували ... зупинити роботу дошкільних навчальних закладів, в школах і вищих навчальних закладах строком до 6 березня включно", – зазначив міністр під час години запитань до уряду в парламенті.

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Крім того, підприємства просять переглянути план роботи виробництва з метою економії газових ресурсів.

Міністр додав, що проблема дисбалансу газу буде актуальна до 5-6 березня.

"Далі ми будемо працювати згідно з балансом. Але план дій, який передбачений, я думаю, нівелює проблему, тому що система буде працювати в стандартному штатному режимі", – зазначив Насалик.

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