На вихідних Україну накриє ще один циклон – оголошено штормове попередження

У суботу, 3 березня, в Україну переміститься активний циклон. Відтак, синоптики вже оголосили на цей день штормове попередження.

Про це інформує "Укрінформ".

Зокрема, у Черкаській, Полтавській, Харківській і Сумській областях прогнозують сильний сніг та заметілі. У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській і Дніпропетровській областях теж пройде сильний сніг з дощем.

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В той час на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Кіровоградщині, а вночі на Дніпропетровщині та Донеччині прогнозують налипання мокрого снігу і ожеледь", – наголошується в повідомленні.

Окрім того, у південних, центральних областях та на сході очікується сильний вітер з поривами до 15-20 м/с.