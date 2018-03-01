На выходных Украину накроет еще один циклон – объявлено штормовое предупреждение

В субботу, 3 марта, в Украину переместится циклон. Поэтому, синоптики уже объявили на этот день штормовое предупреждение.

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях прогнозируют сильный снег и метели. В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях тоже пройдет сильный снег с дождем.

Смотрите также: Экстремалы в Одессе устроили ночные катания на сноубордах: веселое видео

В то время в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, а ночью в Днепропетровской и Донецкой прогнозируют налипание мокрого снега и гололед", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в южных, центральных областях и на востоке ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.