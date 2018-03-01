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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На выходных Украину накроет еще один циклон – объявлено штормовое предупреждение

1220 Читати новину українською
3 марта объявили штормовое предупреждение
3 марта объявили штормовое предупреждение / debaty.sumy.ua

В субботу, 3 марта, в Украину переместится циклон. Поэтому, синоптики уже объявили на этот день штормовое предупреждение.

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях прогнозируют сильный снег и метели. В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях тоже пройдет сильный снег с дождем.

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В то время в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, а ночью в Днепропетровской и Донецкой прогнозируют налипание мокрого снега и гололед", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в южных, центральных областях и на востоке ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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