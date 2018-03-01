В Україні можуть ввести обмеження на споживання газу: "Нафтогаз" назвав причини

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про дефіцит газу в Україні в обсязі близько 10 мільйона кубометрів на добу через морози і відмову "Газпрому" в поставках блакитного палива. Коболєв також запропонував ввести в Україні обмеження на споживання газу 3-4 березня.

Про це глава Нафтогазу заявив на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки ми зараз перебуваємо в періоді низьких температур і підземні сховища газу працюють на максимум, якраз ці 18 мільйонів кубометрів – по добовому споживанню 200, а це рекордно високе споживання і стало нашим дефіцитом", – повідомив Коболєв.

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"Ми зможемо цей дефіцит частково закрити, купуючи газ європейського напрямку за досить високими цінами, але всі ці рахунки будуть виставлені "Газпрому" за недотримання умов контракту. Але ми очікуємо, що приблизно 10 мільйонів кубічних метрів на добу буде очікуваним дефіцитом, які на цей момент ми перекрити не можемо", – додав очільник "Нафтогазу".

Так, він зазначив, що цей дефіцит необхідно перекрити в період з 1 по 4 березня, адже потім очікується потепління і споживання газу в Україні знизиться до стандартного рівня.

Що пропонується? Є план дій, затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 2 листопада 2015 року. Цей план дій передбачає введення спеціального режиму споживання газу, коли підприємства, що мають альтернативні види палива, переходять на альтернативні види, і доводиться працювати з компаніями теплової генерації по зменшенню споживання газу приблизно на 5-10%,

– додав Коболєв.

Він також висловив переконання, що цих заходів має бути достатньо для того, щоб не створювати дефіцит газу в системі і щоб не трапилася ситуація, до якої "Газпром" підштовхує Україну, а саме використання транзитних потоків газу.

"Юридично Україна має право використовувати газ. Ми його оплатили, у нас є всі права його використовувати. Нашою проблемою є те, що за нашими очікуваннями, саме цього очікує "Газпром", оскільки вони хочуть з погляду піару сказати європейцям: "Дивіться, знову беруть російський газ", – наголосив глава правління НАК.

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Відтак, Коболєв запропонував Міненерговугілля запустити цей план в дію з 3 березня.

Зазначимо, що раніше 1 березня прес-служба ПАТ "Укртрансгаз" повідомила, що російський "Газпром" з початку 2018 року жодного разу не забезпечив тиск на вході в газотранспортну систему України, відповідний хоча б мінімальним умовам транзитного контракту.