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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко пригрозив "Газпрому" арештом активів та дав відповідне доручення

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Порошенко доручив домогтися арешту активів
Порошенко доручив домогтися арешту активів "Газпрому", якщо той не сплатить Україні гроші / Фото з вільних мереж

В четвер, 1 березня, Президент України Петро Порошенко прокоментував відмову "Газпрому" виконати рішення Стокгольмського арбітражу та виплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. У "Газпромі" заявили, що не згідні з рішенням суду та "захищатимуть свої права всіма законними способами".

"Ми отримали дуже тривожну інформацію, що "Газпром" робить провокаційні заяви про те, що він не збирається виконувати рішення Стокгольмського суду. Нешанування, неповага до виконання рішень суду має надзвичайно важливі геополітичні наслідки", – сказав Порошенко.

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Як тоді взагалі Європа може розраховувати на надійність цього постачальника газу? Про який взагалі "Північний потік-2", "Турецький потік" може мовитися, коли компанія офіційно заявляє в переговорах із НАК "Нафтогаз", що вона не збирається виконувати рішення суду?,
– наголосив президент.

Відтак, Порошенко доручив "Нафтогазу" домогтися арешту активів "Газпрому" у випадку, якщо російська компанія таки не сплатить Україні гроші.

"Я хотів би зараз звернутися до голови НАК "Нафтогаз" Коболєва, просив би Генеральну прокуратуру підключитися до цього процесу, допомогти НАК, просив би Міністерство юстиції підключитися, Міністерство закордонних справ. Терміново зібрати нараду. І якщо "Газпром" не сплатить ці гроші, НАК має добитися арешту активів "Газпрому" і забезпечення виконання цих рішень", – сказав Порошенко.

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Україна – Росія Гроші Газпром Нафтогаз арешт
Джерело: 24 Канал
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