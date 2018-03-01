На що "Нафтогаз" витратить виграні у "Газпрому" гроші

Після того, як "Нафтогаз України" виграв у російського "Газпрому" 4,63 мільярда доларів (за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" повинен доплатити НАК "Нафтогаз" 2,56 мільярда доларів), українська компанія вже вирішила, на що витратить ці гроші.

НАК "Нафтогаз України" пропонує інвестувати виграні 2,56 мільярда доларів на збільшення внутрішнього газовидобування та підвищення енергоефективності українських споживачів, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Ці гроші треба спрямувати на збільшення видобутку газу в Україні і інвестувати в підвищення енергоефективності на рівні українських споживачів. Такі кроки підвищать безпеку поставок і забезпечать українців доступною енергією", – заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. У "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами".