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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На что "Нафтогаз" потратит выигранные у "Газпрома" деньги

1387 Читати новину українською
"Нафтогаз" потратит деньги от "Газпрома" на внутреннюю добычу газа

После того, как "Нафтогаз Украины" выиграл у российского "Газпрома" 4,63 миллиарда долларов (по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК "Нафтогаз" 2,56 миллиарда долларов), украинская компания уже решила, на что потратит эти деньги.

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает инвестировать выигранные 2,56 миллиарда долларов на увеличение внутреннего газодобычи и повышение энергоэффективности украинских потребителей, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Эти деньги нужно направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей. Такие шаги повысят безопасность поставок и обеспечат украинцев доступной энергией", – заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами".

Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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