Порошенко пригрозил "Газпрому" арестом активов и дал соответствующее поручение

В четверг, 1 марта, Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал отказ "Газпрома" выполнить решение Стокгольмского арбитража и выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением суда и "будут защищать свои права всеми законными способами".

"Мы получили очень тревожную информацию, что "Газпром" делает провокационные заявления о том, что он не собирается выполнять решение Стокгольмского суда. Непочтение, неуважение к выполнению решений суда имеет чрезвычайно важные геополитические последствия", – сказал Порошенко.

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Как тогда вообще Европа может рассчитывать на надежность этого поставщика газа? О каком вообще "Северном потоке-2", "Турецком потоке" может говориться, когда компания официально заявляет в переговорах с НАК "Нафтогаз", что она не собирается выполнять решение суда ?,

– подчеркнул президент.

Поэтому, Порошенко поручил "Нафтогазу" добиться ареста активов "Газпрома" в случае, если российская компания таких не оплатит Украине деньги.

"Я хотел бы сейчас обратиться к главе НАК "Нафтогаз" Коболеву, просил бы Генеральную прокуратуру подключиться к этому процессу, помочь НАК, просил бы Министерство юстиции подключиться, Министерство иностранных дел. Срочно собрать совещание. И если "Газпром" не заплатит эти деньги, НАК должна добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечение выполнения этих решений", – сказал Порошенко.