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"Нафтогаз" вніс передоплату за поставки у березні, але "Газпром" повернув гроші

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"Газпром" повернув "Нафтогазу" передоплату за березень / Фото із відкритих джерел

НАК "Нафтогаз України" зробив передоплату російському монополісту "Газпром" за поставки газу у березні.

Проте, як інформує Reuters, "Газпром" цього платежу не прийняв, через буцімто відсутність якоїсь додаткової угоди.

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У "Газпромі" з цього приводу заявили, що не відновлять поставки газу в Україну з 1 березня.

"Газпром" дійсно отримав грошові кошти від "Нафтогазу України" в оплату березневих поставок газу. Однак, як то кажуть, дороге яйце до Великодня. На сьогодні не узгоджено Додаткову угоду до діючого контракту з НАК "Нафтогаз України" на поставку газу, необхідну для початку поставок. Тому в цій ситуації ми, діючи в сумлінному ключі, повернули в повному обсязі суму, що надійшла від "Нафтогазу України". Очевидно, що поставки газу з 1 березня для НАК "Нафтогаз України" здійснюватися не будуть,
– заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв.

У "Нафтогазі" також зробили заяву з цього приводу, оцінюють відмову "Газпрому" від поставок газу, згідно з передоплатою, як порушення договору та невиконання рішення арбітражу.

"Нас дивує позиція "Газпрому". Компанія виставила рахунок в рамках договору, зміненого арбітражем, рахунок був оплачений. Ми розцінюємо відмову "Газпрому" від поставки як порушення договору і невиконання рішення арбітражу. Ми купуємо газ тому, що виконуємо рішення арбітражу", – цитує голову "Нафтогазу" Андрій Коболєв прес-служба НАК.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітражний суд зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Газпром Газовий конфлікт Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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