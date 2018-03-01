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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Нафтогаз" внес предоплату за поставки в марте, но "Газпром" вернул деньги

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"Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за март / Фото из свободных источников

НАК "Нафтогаз Украины "сделал предоплату российскому монополисту "Газпром" за поставки газа в марте.

Однако, как передает Reuters, "Газпром" этого платежа не принял, из-за якобы отсутствия какого-то дополнительного соглашения.

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В "Газпроме" по этому поводу заявили, что не возобновят поставки газа в Украину с 1 марта.

"Газпром" действительно получил денежные средства от "Нафтогаз Украина" в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яйцо к Пасхе. На сегодняшний день не согласовано Дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме сумму, поступившую от "Нафтогаз Украина". Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут,
– заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

В "Нафтогазе" также сделали заявление по этому поводу, оценивают отказ "Газпрома" от поставок газа, согласно предоплате, как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

"Нас удивляет позиция "Газпрома". Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ "Газпрома" от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. Мы покупаем газ потому, что выполняем решение арбитража", – цитирует главу "Нафтогаза" Андрей Коболев пресс-служба НАК.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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