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В Украине могут ввести ограничения на потребление газа: "Нафтогаз" назвал причины

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В Украине могут ввести ограничения на потребление газа
В Украине могут ввести ограничения на потребление газа / Фото из открытых источников

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 миллионов кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в поставках голубого топлива. Коболев также предложил ввести в Украине ограничения на потребление газа 3-4 марта.

Об этом глава Нафтогаза заявил на заседании Совета нацбезопасности и обороны, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Поскольку мы сейчас находимся в периоде низких температур и подземные хранилища газа работают на максимум, как раз эти 18 миллионов кубометров – по суточному потреблению 200, а это рекордно высокое потребление и стало нашим дефицитом", – сообщил Коболев.

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"Мы сможем этот дефицит частично закрыть, покупая газ европейского направления по достаточно высоким ценам, и все эти счета будут выставлены "Газпрому" за несоблюдение условий контракта. Но мы ожидаем, что примерно 10 миллионов кубических метров в сутки будет ожидаемым дефицитом, который на этот момент мы перекрыть не можем", – добавил глава "Нафтогаза".

Так, он отметил, что этот дефицит необходимо перекрыть в период с 1 по 4 марта, так как затем ожидается потепление и потребление газа в Украине снизится до стандартного уровня.

Что предлагается? Есть план действий, утвержденный приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 2 ноября 2015 года. Этот план действий предусматривает введение специального режима потребления газа, когда предприятия, имеющие альтернативные виды топлива, переходят на альтернативные виды, и приходится работать с компаниями тепловой генерации по уменьшению потребления газа примерно на 5-10%,
– добавил Коболев.

Он также выразил убеждение, что этих мер должно быть достаточно для того, чтобы не создавать дефицит газа в системе и чтобы не случилась ситуация, к которой "Газпром" подталкивает Украину, а именно использование транзитных потоков газа.

"Юридически Украина имеет право использовать газ. Мы его оплатили, у нас есть все права его использовать. Нашей проблемой является то, что по нашим ожиданиям, именно этого ожидает "Газпром", поскольку они хотят с точки зрения пиара сказать европейцам: "Смотрите, опять берут российский газ", – подчеркнул глава правления НАК.

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Следовательно, Коболев предложил Минэнергоугля запустить этот план в действие с 3 марта.

Отметим, что ранее 1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в газотранспортную систему Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Теги: Новости Украины Газпром Нафтогаз коммунальные услуги отопительный сезон
Источник: 24 Канал
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