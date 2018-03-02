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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

В "Нафтогазе" попросили украинцев уменьшить использование газа из-за шантажа "Газпрома"

14:15, 2 марта 1514 Читати новину українською

Коболев предлагает прикрутить батареи на один градус днем, и на два – ночью, а предприятиям в течение двух выходных дней не обогревать помещения вообще. Из-за перебоев с газом до 6 марта и прекратили обучение в школах, так как их будет сложно обогреть.

Украина предупредила ЕС, что Россия снизила давление в трубе, по которому голубое топливо поставляется в Европу. "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" почти два с половиной миллиарда долларов за нарушение транзитного договора. При промедлении – каждый день будет нарастать пеня.

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"Мы выиграли 4 миллиарда 630 миллионов долларов, которые "Газпром" должен компенсировать за прошлый период. Это очень большая цифра, она значительно больше, чем задолженность за газ, который мы отбирали в 2014 году и не оплатили, там чуть больше 2 миллиардов, а это означает, что "Газпром" должен выплатить в пользу "Нафтогаза", – подтвердил глава правления НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Теги: Новости Украины Газпром Газовый конфликт Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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