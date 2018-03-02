11:57
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В "Нафтогазі" попросили українців зменшити використання газу через шантаж "Газпрому"

14:10, 2 березня 911 Читать новость на русском

Коболєв пропонує прикрутити батареї на один градус вдень, і на два – вночі, а підприємствам протягом двох вихідних днів не обігрівати приміщення взагалі. Через перебої з газом до 6 березня і припинили навчання в школах, адже їх буде складно обігріти.

Україна попередила ЄС, що Росія знизила тиск у трубі, яким блакитне паливо постачається в Європу. "Газпром" змусив сплатити "Нафтогазу" майже два з половиною мільярди доларів за порушення транзитного договору. При зволіканні – кожного дня наростатиме пеня.

Читайте також: Тепер уже Україна диктує умови Росії, – у Порошенка неабияк зраділи тріумфу "Нафтогазу"

"Ми виграли 4 мільярди 630 мільйонів доларів, які "Газпром" повинен компенсувати за минулий період. Це дуже велика цифра, вона значно більша, аніж заборгованість за газ, який ми відбирали у 2014 році і не оплатили, там трохи більше 2 мільярдів, а це означає, що "Газпром" повинен їх сплатити на користь "Нафтогазу", – ствердив голова правління НАК "Нафтогаз" України Андрій Коболєв.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

Теги: Новини України Нафтогаз Газовий конфлікт Газпром
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук