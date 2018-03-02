В "Нафтогазі" попросили українців зменшити використання газу через шантаж "Газпрому"

Коболєв пропонує прикрутити батареї на один градус вдень, і на два – вночі, а підприємствам протягом двох вихідних днів не обігрівати приміщення взагалі. Через перебої з газом до 6 березня і припинили навчання в школах, адже їх буде складно обігріти.

Україна попередила ЄС, що Росія знизила тиск у трубі, яким блакитне паливо постачається в Європу. "Газпром" змусив сплатити "Нафтогазу" майже два з половиною мільярди доларів за порушення транзитного договору. При зволіканні – кожного дня наростатиме пеня.

Читайте також: Тепер уже Україна диктує умови Росії, – у Порошенка неабияк зраділи тріумфу "Нафтогазу"

"Ми виграли 4 мільярди 630 мільйонів доларів, які "Газпром" повинен компенсувати за минулий період. Це дуже велика цифра, вона значно більша, аніж заборгованість за газ, який ми відбирали у 2014 році і не оплатили, там трохи більше 2 мільярдів, а це означає, що "Газпром" повинен їх сплатити на користь "Нафтогазу", – ствердив голова правління НАК "Нафтогаз" України Андрій Коболєв.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.