Тепер уже Україна диктує умови Росії, – у Порошенка неабияк зраділи тріумфу "Нафтогазу"

20 років на шиї українців було ярмо "дружби" одним "братнім" народом, в основному, у вигляді газового зашморгу. Однак за цей час жоден із українських політиків нічого не робив, натомість вони здавали та зраджували інтереси країни. А "братній народ" влаштовував показові припинення поставок газу в Україну, щоправда зараз ситуація змінилася.

Відповідний допис з’явився на Faсebook-сторінці радника українського президента Юрія Бірюкова.

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"Два десятка років на нашій шиї було ярмо "дружби" з цим ось "братнім" народом. В основному, у вигляді газового зашморгу. Два десятка років, всі президенти, всі прем'єри, всі очільники Нафтогазу… Ніхто і пискнути не міг, здавали та зраджували інтереси країни, боялися відключень і закруток вентилів. А братський народ в куражі влаштовував на ТБ шоу – припинення поставок газу в Україну", – підкреслив він.

За його словами, про "газові війни" між Україною та Росії на "Вікіпедії" статті перекладено безліччю мов: від англійської до індонезійської.

"Братський народ куражився, передбачав холодомор ... А тепер ми діловито оцінюємо їхнє майно у Європі, розуміючи, що це ярмо ми вже скинули та умови вже диктуємо ми. У підсумку, пройшовши по тонкому, уникнувши стратегічних помилок, сформувавши стійку довіру до нашої здатності домовлятися – тепер ми будемо пожинати плоди", – наголосив Бірюков.

Водночас радник президента зауважив , що у цій ситуації саме "Газпром" порушив рішення судів і саме Росія порушила міжнародні зобов'язання.